Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία
Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία
«Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι την ενίσχυση των δικών μας εθνικών θέσεων», είπε ο υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του
Η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε σημερινή συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός».
Ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στον ΣΚΑΪ επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία, από τη μία πλευρά, επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και, από την άλλη, υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα.
«Θα είμαι σαφής. Η επιχείρηση η οποία έχει γίνει έτσι ώστε να έχουμε μια περισσότερο λειτουργική σχέση με την Τουρκία είναι, κατά την άποψή μου, μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει απτά αποτελέσματα», ανέφερε.
Ως βασικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών, υπενθυμίζοντας την εικόνα που επικρατούσε πριν από λίγα χρόνια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Όπως σημείωσε, τότε οι δομές φιλοξενίας ήταν υπερπλήρεις και οι συνθήκες διαβίωσης εξαιρετικά δύσκολες, ενώ σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει πλήρως.
«Σήμερα οι δομές αυτές είναι πρακτικά άδειες και αντ' αυτού έχουμε ένα τεράστιο ρεύμα Τούρκων επισκεπτών, οι οποίοι ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες», τόνισε, κάνοντας λόγο για σημαντική μείωση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και για βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Ο υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές. «Δεν έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, και κυρίως την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών», είπε.
Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η ελληνική στρατηγική δεν εξαντλείται στη διατήρηση της ηρεμίας. «Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι την ενίσχυση των δικών μας εθνικών θέσεων», υπογράμμισε.
«Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η στάση η οποία ταυτοχρόνως δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη Μεταπολίτευση», ανέφερε.
Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη Μεταπολίτευση διατηρούσαν δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία.
«Όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μη συζητεί με την Τουρκία», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε δύο φορές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έξι γύροι διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
«Και πολύ καλά έπραττε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι τι συμβαίνει όταν έχουμε μια κατάσταση συνομιλίας με την Τουρκία», κατέληξε.
Για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αντίπαλος της ΝΔ:
«Αντίπαλοι μας είναι όλοι όσοι πολιτικοί σχηματισμοί θα κατέλθουν στις εκλογές. Αάρα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας θέση , η βελτίωση της εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Είμαστε υπέρμαχοι της λογοδοσίας και υπέρμαχοι δημοκρατικής διαδικασίας η οποία θα γίνει με τους όρους που προβλέπει το Σύνταγμα».
Ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στον ΣΚΑΪ επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία, από τη μία πλευρά, επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και, από την άλλη, υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα.
«Θα είμαι σαφής. Η επιχείρηση η οποία έχει γίνει έτσι ώστε να έχουμε μια περισσότερο λειτουργική σχέση με την Τουρκία είναι, κατά την άποψή μου, μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει απτά αποτελέσματα», ανέφερε.
Ως βασικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών, υπενθυμίζοντας την εικόνα που επικρατούσε πριν από λίγα χρόνια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Όπως σημείωσε, τότε οι δομές φιλοξενίας ήταν υπερπλήρεις και οι συνθήκες διαβίωσης εξαιρετικά δύσκολες, ενώ σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει πλήρως.
«Σήμερα οι δομές αυτές είναι πρακτικά άδειες και αντ' αυτού έχουμε ένα τεράστιο ρεύμα Τούρκων επισκεπτών, οι οποίοι ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες», τόνισε, κάνοντας λόγο για σημαντική μείωση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και για βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Ο υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές. «Δεν έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, και κυρίως την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών», είπε.
Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η ελληνική στρατηγική δεν εξαντλείται στη διατήρηση της ηρεμίας. «Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι την ενίσχυση των δικών μας εθνικών θέσεων», υπογράμμισε.
«Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η στάση η οποία ταυτοχρόνως δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη Μεταπολίτευση», ανέφερε.
Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη Μεταπολίτευση διατηρούσαν δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία.
«Όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μη συζητεί με την Τουρκία», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε δύο φορές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έξι γύροι διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
Για τον Αντώνη Σαμαρά
«Και πολύ καλά έπραττε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι τι συμβαίνει όταν έχουμε μια κατάσταση συνομιλίας με την Τουρκία», κατέληξε.
Για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αντίπαλος της ΝΔ:
«Αντίπαλοι μας είναι όλοι όσοι πολιτικοί σχηματισμοί θα κατέλθουν στις εκλογές. Αάρα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας θέση , η βελτίωση της εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Είμαστε υπέρμαχοι της λογοδοσίας και υπέρμαχοι δημοκρατικής διαδικασίας η οποία θα γίνει με τους όρους που προβλέπει το Σύνταγμα».
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