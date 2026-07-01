Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία

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Για τον Αντώνη Σαμαρά

Για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αντίπαλος της ΝΔ:



«Αντίπαλοι μας είναι όλοι όσοι πολιτικοί σχηματισμοί θα κατέλθουν στις εκλογές. Αάρα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας θέση , η βελτίωση της εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Είμαστε υπέρμαχοι της λογοδοσίας και υπέρμαχοι δημοκρατικής διαδικασίας η οποία θα γίνει με τους όρους που προβλέπει το Σύνταγμα».