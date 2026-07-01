Κυρανάκης για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ: Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση

«Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση [...]. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα», αναφέρει ο κ. Κυρανάκης στη δήλωσή του.

Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση