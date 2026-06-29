Σαμαράς: «Το Ισραήλ να αναγνωρίσει και τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας»
Σαμαράς: «Το Ισραήλ να αναγνωρίσει και τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας»
Με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, ο Αντώνης Σαμαράς υπογραμμίζει πως πρέπει να αξιοποιηθεί η συγκυρία
Στην άμεση αξιοποίηση της συγκυρίας προκειμένου να αναγνωριστεί από το Ισραήλ η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας καλεί την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, ο Αντώνης Σαμαράς υπογραμμίζει ότι το επόμενο βήμα πρέπει να αφορά τους Έλληνες του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας.
Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση θα λειτουργήσει ως αποφασιστικό ανάχωμα απέναντι στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας.
Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση θα λειτουργήσει ως αποφασιστικό ανάχωμα απέναντι στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας.
Η δήλωση του Αντώνη ΣαμαράΗ κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδή την αναγνώριση από το Ισραήλ και της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού.
Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
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