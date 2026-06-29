Σαμαράς: «Το Ισραήλ να αναγνωρίσει και τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας»

Με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, ο Αντώνης Σαμαράς υπογραμμίζει πως πρέπει να αξιοποιηθεί η συγκυρία