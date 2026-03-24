Μαρινάκης: Τα μέτρα Μητσοτάκη δίνουν μεγαλύτερες μειώσεις στα καύσιμα από ό,τι αν είχε μειώσει για 2 μήνες τον ΕΦΚ
Διευκρινίσεις για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την στήριξη νοικοκυριών και επαγγελματιών λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων και πρώτων υλών από τον πόλεμο στο Ιράν έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
Γιατί δεν μειώνεται ο Ειδικός Φόρος ΚατανάλωσηςΕπίσης απαντώντας στο γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εξήγησε: «Επειδή ανήκω και σε μια παράταξη από μικρό παιδί, που έχει στον πυρήνα της την μείωση των φόρων και εκπροσωπώ μια Κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους, κάναμε την εξής άσκηση: Πάμε πρώτα στο diesel. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πόσο μας επιτρέπει η Ευρώπη να τον μειώσουμε, γιατί πράγματι έχουμε περιθώριο να τον μειώσουμε. Μας επιτρέπει να τον μειώσουμε 8 λεπτά, από τα 41 στο 33. Εμείς τον μειώνουμε λοιπόν, αντί για 8 λεπτά που θα μειωνόταν αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εμείς τα 41 λεπτά τα κατεβάζουμε στα 21. Άρα το μειώνουμε παραπάνω. Πάμε στη βενζίνη. Στη βενζίνη η Ευρώπη είναι στα 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη μας δίνει τη δυνατότητα να τον μειώσουμε κατά 34,1 λεπτά. Εμείς τον μειώνουμε 36, για τα τρία τέταρτα και 43 λεπτά για τα νησιά. Άρα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, καλύπτουν μεγαλύτερες μειώσεις, δηλαδή δίνουν μεγαλύτερες μειώσεις από ότι αν είχε επιλέξει η Κυβέρνηση να μειώσει το ξαναλέω, για 2 μήνες, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης».
Η απάντηση για τη μείωση καυσίμων στην ΙσπανίαΕπίσης απαντώντας στο γιατί η Ισπανία έκανε πιο γενναιόδωρες μειώσεις, ο Παύλος Μαρινάκης αρχικά σημείωσε ότι «κάθε οικονομία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, δεν πάμε συγκριτικά» για να εξηγήσει: «Η Ισπανία όμως στα καύσιμα μειώνει 30 λεπτά, εμείς όπως σας είπα πριν για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, την βενζίνη που είναι το δημοφιλέστερο καύσιμο, μειώνουμε 36 και 43 και επίσης τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η Ισπανία ήταν ένα μεγάλο πακέτο μέτρων που αφορούσε πολλά άλλα πράγματα, πολλά εκ των οποίων εμείς τα εφαρμόζουμε από 1.1.2026». Υπενθύμισε δε ότι «λίγους μήνες πριν μειώθηκε ο φόρος που αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα στη χώρα, από 2 έως και 20%, δηλαδή για τους πολύτεκνους και για τους νέους που μηδενίστηκε. Μειώθηκε 2% για όλους, 4% για όσους έχουνε δύο παιδιά, 6% με βάση τα παραπάνω παιδιά και πάει λέγοντας, πήγε στο 9% για τους τρίτεκνους και στο 0 για τους πολύτεκνους» για να καταλήξει: «Η φορολογική μας πολιτική είναι αυτή ακριβώς. Να μειώνονται οι φόροι».
Τα μέτρα δεν θα επηρεάσουν το καλάθι της ΔΕΘ
Η απάντηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των τραπεζών
Λίγο αργότερα, ο κ. Μαρινάκης ανέβασε στο TικTοκ βίντεο, στο οποίο δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα των πολιτών για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Βίντεο με απαντήσεις σε βασικά ερωτήσεις για τα μέτρα
«Έχετε και με το δίκιο σας πολλές απορίες, ή ενστάσεις μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μάζεψα τις πιο βασικές και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω», αναφέρει και κ. Μαρινάκης και στη συνέχεια σημειώνει τα εξής:
1. «Πόσα παίρνουμε πίσω;»
«Στην πραγματικότητα παίρνουν πίσω αυτά τα οποία δίνουν παραπάνω για βενζίνη, λόγω των αυξήσεων. Ένας, για παράδειγμα, που δίνει 150 ευρώ τον μήνα για καύσιμα θα πάρει πίσω 25 ευρώ, όσα είναι η αύξηση λόγω των ανατιμήσεων. Ενώ, όσοι χρησιμοποιείτε diesel, τότε αυτή η μείωση είναι στην αντλία, δηλαδή 20 λεπτά κάτω.»
2. «Γιατί δεν μειώνετε τον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης;»
«Πάμε να δούμε, λοιπόν, ακριβώς τι θα γινόταν, αν μειώναμε τον φόρο και αν θα ήταν καλύτερο για εσάς. Ξεκινάμε με το diesel. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 41 λεπτά το λίτρο. Πόσο μπορούμε να τον μειώσουμε, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία; 8 λεπτά. Να τον πάμε, δηλαδή, 33. Εμείς το μειώνουμε αντί για 8, 20 λεπτά, άρα το κέρδος είναι μεγαλύτερο. Πάμε τώρα και στην βενζίνη. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά. Πόσο μας επιτρέπει η Ευρώπη να τον μειώσουμε; Κατά 34,1 λεπτά, το πολύ. Πόσο τον μειώνουμε; 36 λεπτά και 43 λεπτά για όσους είναι στα νησιά. 'Αρα και στην βενζίνη, το μειώνουμε παραπάνω».
3. «Γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνει και η Ισπανία;
«Πόσο είναι το όφελος στην Ισπανία για τα καύσιμα, μετά τις παρεμβάσεις της; 30 λεπτά. Πόσο είπαμε ότι είναι το κέρδος για 3 στους 4 στη χώρα μας; 36 λεπτά και 43 λεπτά στα νησιά.
«Ναι, αλλά στην Ισπανία παίρνουν και άλλα μέτρα»… Σας θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες ανακοινώσαμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, τουλάχιστον κατά 2 μονάδες και πολύ παραπάνω αν έχεις παιδιά ή αν είσαι νέος.
4. «Και μήπως τα χρήματα αυτά καταλήγουν στις εταιρείες;»
«Λογική απορία. Όχι, γιατί έχουμε βάλει και πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, άρα θα περάσουν τα μέτρα αυτά στον καταναλωτή».
5. «Θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα;».
«Όσο συνεχίζουμε να έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, κάτι το οποίο είναι καλό, τόσο θα επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία έχει στερηθεί. Τα μέτρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, αλλά αν ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη».
Δείτε το βίντεο
@pavlos_marinakis • Βενζίνη ή diesel? • Επιδότηση στην αντλία ή fuel pass? 👉 Πάμε να απαντήσουμε σε όλες τις απορίες για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. #pavlosmarinakis #neadimokratia #explanation #economics ♬ πρωτότυπος ήχος - Pavlos Marinakis
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα