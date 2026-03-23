Άνοδο της ΝΔ δείχνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις, «βουτιά» για την Πλεύση της Κωνσταντοπούλου
Οι δύο νέες δημοσκοπήσεις καταγράφουν καθαρό προβάδισμα της ΝΔ, με το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί τη δεύτερη θέση παρουσιάζοντας μικρά κέρδη -Σημαντικές απώλειες εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας - Μικρές μεταβολές στα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων
Δύο νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται σήμερα καταγράφουν σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της κυριαρχίας της στο πολιτικό σκηνικό.
Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στη δεύτερη θέση, εμφανίζοντας μικρή ενίσχυση των ποσοστών του, ενώ σημαντικές απώλειες σημειώνει η Πλεύση Ελευθερίας.
Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα αναδεικνύουν τις βασικές ανησυχίες των πολιτών, με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει σημαντικά το κλίμα της κοινής γνώμης, κυρίως λόγω των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων.
Η δημοσκόπηση της GPOΑνοδική τροχιά της ΝΔ καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr.
Μεγαλύτερο αγκάθι η ακρίβειαΣτο εσωτερικό πεδίο, η ακρίβεια εξακολουθεί να αναδεικνύεται ως το κυριότερο ζήτημα, καθώς το 48,7% τη θεωρεί το σημαντικότερο πρόβλημα της περιόδου. Παράλληλα, η κρίση στη Μέση Ανατολή απασχολεί το 24,5% των πολιτών.
Η δημοσκόπηση της InterviewΣταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, μικρές μετατοπίσεις στα χαμηλότερα ποσοστά και έντονο «γκρίζο» στους αναποφάσιστους καταγράφει και η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic για το μήνα Μάρτιο.
Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότηταΣτην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει προβάδισμα με 32,7%, διατηρώντας σαφή απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.
Χαμηλή δυναμική για νέα κόμματα Τσίπρα και ΚαρυστιανούΔιστακτικό, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview. εμφανίζεται το εκλογικό σώμα απέναντι σε πιθανά πολιτικά εγχειρήματα Τσίπρα και Καρυστιανού.
«Αμυντική ενέργεια» για την πλειοψηφία η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμοΞεκάθαρη εμφανίζεται η στάση των Ελλήνων στο ζήτημα της αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot, με το 78% να τη θεωρεί καθαρά αμυντική ενέργεια.
Ο πόλεμος επηρεάζει την καθημερινότηταΟ πόλεμος στη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχει περάσει πλέον στην καθημερινότητα των Ελλήνων, καθώς το 65% δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί, έναντι του 34% που απαντά αρνητικά. Μάλιστα το 75% δηλώνει πως έχει παρατηρήσει ανατιμήσεις σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ, έναντι του 21% που απαντά αρνητικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα