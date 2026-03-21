Συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Καραλή για ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου
Εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του και να εμπνέει με το ήθος, την επιμονή και την αισιοδοξία του, επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Τσούλας
Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή «για μία ακόμη κορυφαία επίδοση και διάκριση» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την κατάκτηση από τον Έλληνα πρωταθλητή του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη δήλωσή του: «Κατάφερε να ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του και να εμπνέει με το ήθος, την επιμονή και την αισιοδοξία του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα