Σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με Παπασταύρου στη Βουλή, δείτε τους διαλόγους και τα βίντεο
Στο στόχαστρο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε και η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη με αφορμή fake news του προηγούμενου διαστήματος - Κόντρα και με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο στη Βουλή
Σε σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου μετατράπηκε η γεωπολιτική ανάλυση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σύμφωνα με την οποία ο πόλεμος στο Ιράν και η αποστολή ελληνικών δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου γίνεται για να αποσιωπηθεί το σκάνδαλο Επστάιν και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο στόχαστρο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε και η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη με αφορμή fake news που αναπαρήχθησαν το προηγούμενο διάστημα και υποστήριζαν ότι ναυλώθηκε ειδική πτήση για να την απεγκλωβίσει από εμπόλεμη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Παπασταύρου που της είπε: «Είστε κατώτερη των περιστάσεων».
Η πρόεδρος παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που διεξάγεται στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τη σύμβαση Ελλάδας - Chevron ανέφερε αρχικά «βγήκε χθες ανερυθρίαστα ο πρωθυπουργός και μίλαγε για πυρηνική ενέργεια και εσείς (σ.σ. Παπασταύρου) δεν είπατε κουβέντα. Η Ελλάδα είναι χώρα που έχει ταχθεί κατά της πυρηνικής ενέργειας. Φορούσαμε κονκάρδες και διαδηλώναμε για το Τσερνόμπιλ. Δεν επιτρέπεται κανένας κύριος Μητσοτάκης να μας σύρει στη ζώνη του κινδύνου και της έλλειψης ασφάλειας διαρρηγνύοντας πολιτικές δεκαετιών. Σας το λέω θα μας βρείτε απέναντι». Στην συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος:
Παπασταύρου: Δεν είπε για Τσερνομπίλ είπε για…
Κωνσταντοπούλου: Είστε λίγο πιο μεγάλος. Πότε είστε γεννημένος ;
Παπασταύρου: Πότε λέτε ;
Κωνσταντοπούλου: Αρχές του ’70;
Παπασταύρου: Είμαι το 1969.
Κωνσταντοπούλου: επειδή ο πρωθυπουργός προσπαθεί να αποδράσει από την επικαιρότητα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το σκάνδαλο των Τεμπών από όλα που τον βαρύνουν, όπως κάνει και ο Τραμπ που προσπαθεί να αποδράσει από το σκάνδαλο του Επστάιν, κάνει επιθετικούς πολέμους. Όταν εμφανίζεται μπροστά σε ένα ελικόπτερο δίπλα στον Χριστοδουλίδη - κι αυτός ελέγχεται - και στον Μακρόν που είναι επίσης υπό αμφισβήτηση εμπιστοσύνης. Όταν ο πρωθυπουργός παίζει με αυτά τα θέματα και ο Μακρόν ενδιαφέρεται να πουλήσει όπλα και ο Τραμπ υποχρέωσε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αγοράσουν - μόνο η Ισπανία αντιστάθηκε - μέσα στο αλισβερίσι ακούμε και για πυρηνική ενέργεια. Εμείς είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και αυτός που θέλει να πλασάρεται σαν υπεύθυνος, είναι ο πλέον ανεύθυνος, που θα πάρει πρώτος το ελικόπτερο να φύγει σε άλλη χώρα, όπως βρισκόταν σε άλλη χώρα η κόρη του
Παπασταύρου: γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού; Εργάζεται στο εξωτερικό
Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι παιδί. Και άλλοι άνθρωποι εργάζονται και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν
Παπασταύρου: Με τη σειρά της ήρθε. Υποτιμάτε τον ρόλο σας. Για ποιο πράγμα εγκαλείτε τη Σοφία Μητσοτάκη; Έλληνας πολίτης είναι πήρε τη σειρά της και ήρθε. Είστε κατώτερη των περιστάσεων.
Κωνσταντοπούλου: Με τη σειρά σας εσείς. Υπάρχει προϋπηρεσία. Ήσασταν στη λίστα Λαγκάρντ, η σχέση σας με τη σύζυγο του πρωθυπουργού είναι πριν δεκαετίες. Μετά αποκεφαλιστήκατε. Γιατί γελάτε;
Παπασταύρου: Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Όπως βλέπετε το κεφάλι μου είναι στη θέση του. Δεν είναι ωραίο όμως να μιλάτε με αυτό τον τρόπο.
Κωνσταντοπούλου: η λέξη αποκεφαλίστηκε σημαίνει ότι καρατομείτε ένας πολιτικός
Καυγάς και με τον Δημήτρη ΜαρκόπουλοΣτη συνέχεια ο καυγάς επεκτάθηκε και στον κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο (ΝΔ).
Μαρκόπουλος: Καμία σοβαρότητα σε όσα ακούσαμε. Υπήρξε χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Υπήρξε ρεσιτάλ παροξυσμικού λόγου χωρίς όρια. Και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μια πολιτική αρχηγό να έπρεπε αν ο λαός το επέτρεπε να διαχειριστεί μια κρίση στη μέση ανατολή. 1Μια πολιτική αρχηγό που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεστε πλεύση ελευθερίας, πλεύση ασυναρτησίας πρέπει να λέγεστε, πλεύση ασυδοσίας.
Κωνσταντοπούλου: Αυτά τα επιτρέπετε; Για αυτό δώσατε το λόγο; Για να γίνει χυδαία επίθεση; Για να γίνει αυτή η επίθεση;
Μαρκόπουλος: την ανακαλούμε στην τάξη, πραγματικά έχετε ξεφύγει κα Κωνσταντοπούλου.
Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε σε θέση να ανακαλείτε στην τάξη κανέναν. Συνοδεύατε τον Αδ. Γεωργιάδη μπουκάροντας στο νοσοκομείο της Νίκαιας για να τρομοκρατήσετε τους γιατρούς. Τα φασισταριά που μπουκάρανε εναντίον των εργαζομένων. Και χρησιμοποιούσατε αστυνομικούς με στρατιωτική περιβολή για να τρομοκρατήσετε εργαζομένους.
Μαρκόπουλος: με την στάση σας παράγετε γέλιο
