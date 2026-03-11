Σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με Παπασταύρου στη Βουλή, δείτε τους διαλόγους και τα βίντεο

Καυγάς και με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Κωνσταντοπούλου: Με τη σειρά σας εσείς. Υπάρχει προϋπηρεσία. Ήσασταν στη λίστα Λαγκάρντ, η σχέση σας με τη σύζυγο του πρωθυπουργού είναι πριν δεκαετίες. Μετά αποκεφαλιστήκατε. Γιατί γελάτε;Παπασταύρου: Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Όπως βλέπετε το κεφάλι μου είναι στη θέση του. Δεν είναι ωραίο όμως να μιλάτε με αυτό τον τρόπο.Κωνσταντοπούλου: η λέξη αποκεφαλίστηκε σημαίνει ότι καρατομείτε ένας πολιτικόςΣτη συνέχεια ο καυγάς επεκτάθηκε και στον κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο (ΝΔ).Μαρκόπουλος: Καμία σοβαρότητα σε όσα ακούσαμε. Υπήρξε χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Υπήρξε ρεσιτάλ παροξυσμικού λόγου χωρίς όρια. Και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μια πολιτική αρχηγό να έπρεπε αν ο λαός το επέτρεπε να διαχειριστεί μια κρίση στη μέση ανατολή. Μια πολιτική αρχηγό που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεστε πλεύση ελευθερίας, πλεύση ασυναρτησίας πρέπει να λέγεστε, πλεύση ασυδοσίας.Κωνσταντοπούλου: Αυτά τα επιτρέπετε; Για αυτό δώσατε το λόγο; Για να γίνει χυδαία επίθεση; Για να γίνει αυτή η επίθεση;Μαρκόπουλος: την ανακαλούμε στην τάξη, πραγματικά έχετε ξεφύγει κα Κωνσταντοπούλου.Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε σε θέση να ανακαλείτε στην τάξη κανέναν. Συνοδεύατε τον Αδ. Γεωργιάδη μπουκάροντας στο νοσοκομείο της Νίκαιας για να τρομοκρατήσετε τους γιατρούς. Τα φασισταριά που μπουκάρανε εναντίον των εργαζομένων. Και χρησιμοποιούσατε αστυνομικούς με στρατιωτική περιβολή για να τρομοκρατήσετε εργαζομένους.Μαρκόπουλος: με την στάση σας παράγετε γέλιο