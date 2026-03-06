Παρών ο Τσίπρας σε εκδήλωση για την Κεντροαριστερά στη Θεσσαλονίκη, επόμενη στάση η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη
Παρών ο Τσίπρας σε εκδήλωση για την Κεντροαριστερά στη Θεσσαλονίκη, επόμενη στάση η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη
Ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, πριν αναχωρήσει για την παρουσίαση του βιβλίου του στην Κοζάνη
Η Κοζάνη αποτελεί τον επόμενο σταθμό της παρουσίασης της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για τις ανάγκες της οποίας ο ίδιος πρόκειται να παρευρεθεί στον νομό της δυτικής Μακεδονίας αύριο, Σάββατο.
Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας πρόκειται να αναχωρήσει σήμερα αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβεί αργότερα οδικώς προς την Κοζάνη, με δεδομένου ότι αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με τοπικούς φορείς, ενώ στις 7.00 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης».
Πρωτίστως, όμως, ο πρώην Πρωθυπουργός ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ομάδων πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, θα παραβρεθεί σήμερα το απόγευμα, πριν αναχωρήσει για την Κοζάνη, στην συνέλευση που διοργανώνουν σε αίθουσα του δημαρχείου της πόλης στη Θεσσαλονίκη.
Η αποψινή εκδήλωση έχει ως θέμα την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός έχει απευθύνει κάλεσμα για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, ενώ ξαναβρέθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2026 για την παρουσίαση της «Ιθάκης». Κατά πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας δεν πρόκειται να εκφωνήσει εκεί ομιλία. Άλλωστε, θα μιλήσει την επόμενη στη παρουσίαση του βιβλίου του, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.
Παρόλα αυτά, ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη κυρίως για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι παρά τον αρχικό σχεδιασμό της εκδήλωσης πως αποκλείεται ο κ. Τσίπρας, ανάλογα και με τη πορεία της συζήτησης, να λάβει το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση πριν αναχωρήσει. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, η βασική του επιδίωξη είναι να ακούσει και όχι να μιλήσει. Όπως ακριβώς δεσμεύτηκε ότι θα πράξει στη δήλωση που συνόδευσε τη παραίτηση του από βουλευτής, όταν μεταξύ άλλων δήλωνε με νόημα πως «εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της».
Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας πρόκειται να αναχωρήσει σήμερα αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβεί αργότερα οδικώς προς την Κοζάνη, με δεδομένου ότι αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με τοπικούς φορείς, ενώ στις 7.00 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης».
Πρωτίστως, όμως, ο πρώην Πρωθυπουργός ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ομάδων πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, θα παραβρεθεί σήμερα το απόγευμα, πριν αναχωρήσει για την Κοζάνη, στην συνέλευση που διοργανώνουν σε αίθουσα του δημαρχείου της πόλης στη Θεσσαλονίκη.
Η αποψινή εκδήλωση έχει ως θέμα την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός έχει απευθύνει κάλεσμα για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, ενώ ξαναβρέθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2026 για την παρουσίαση της «Ιθάκης». Κατά πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας δεν πρόκειται να εκφωνήσει εκεί ομιλία. Άλλωστε, θα μιλήσει την επόμενη στη παρουσίαση του βιβλίου του, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.
Παρόλα αυτά, ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη κυρίως για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι παρά τον αρχικό σχεδιασμό της εκδήλωσης πως αποκλείεται ο κ. Τσίπρας, ανάλογα και με τη πορεία της συζήτησης, να λάβει το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση πριν αναχωρήσει. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, η βασική του επιδίωξη είναι να ακούσει και όχι να μιλήσει. Όπως ακριβώς δεσμεύτηκε ότι θα πράξει στη δήλωση που συνόδευσε τη παραίτηση του από βουλευτής, όταν μεταξύ άλλων δήλωνε με νόημα πως «εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα