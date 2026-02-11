Έφτασε στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός - «Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας», δήλωσε ο Ερντογάν λίγη ώρα πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη