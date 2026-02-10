Άδωνις Γεωργιάδης: Άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου στα Τέμπη και να ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη
Άδωνις Γεωργιάδης: Άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου στα Τέμπη και να ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη
«Ένα χρόνο μετά έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και ότι δεν υπήρξε κανένα παράνομο φορτίο, κανένας λαθρέμπορος καμία συγκάλυψη», τονίζει ο υπουργός Υγείας
Με νέα ανάρτησή του για το δυστύχημα στα Τέμπη και λίγο πριν τη συμπλήρωση των τριών ετών από την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες περί συγκάλυψης και παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία έχουν καταρριφθεί, τονίζοντας παράλληλα ότι άλλο πράγμα είναι τα λάθη και οι αστοχίες στη διαχείριση της τραγωδίας και άλλο η συγκάλυψη.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Πριν από ένα έτος, το 80% του Ελληνικού Λαού πίστευε ότι στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είχε γίνει υποτίθεται διότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τόνους παράνομου λαθραίου φορτίου και ο Μητσοτάκης ήθελε να προστατεύσει τον λαθρέμπορο διότι ήταν φίλος του κλπ. Μας είχαν τρελάνει στα κανάλια κάθε μέρα με «εμπειρογνώμονες» της πλάκας που έλεγαν πού πώς και πότε φορτώθηκε το φορτίο. Στην Βουλή Βελόπουλος και Ζωή οργίαζαν και έφτασε η κυρία να κατηγορήσει τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας ως «λαθρέμπορο εθελοντή του Μητσοτάκη….
Ένα χρόνο μετά έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και ότι δεν υπήρξε κανένα παράνομο φορτίο, κανένας λαθρέμπορος καμμία συγκάλυψη, στο δε Δικαστήριο δεν έχει δηλωθεί ως μάρτυρας κανένας από αυτούς τους «εμπειρογνώμονες» οι οποίοι εξαφανίστηκαν.
Άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου, με την βιαστική μεταφορά και την δίκαιη αγανάκτηση των γονέων που βρήκαν οστά των θυμάτων σε άλλο μακρυνό χώρο, που ναι πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν εκείνη την ημέρα και να τους ζητήσουμε χίλια συγγνώμη , άλλο η συγκάλυψη».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Πριν από ένα έτος, το 80% του Ελληνικού Λαού πίστευε ότι στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είχε γίνει υποτίθεται διότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τόνους παράνομου λαθραίου φορτίου και ο Μητσοτάκης ήθελε να προστατεύσει τον λαθρέμπορο διότι ήταν φίλος του κλπ. Μας είχαν τρελάνει στα κανάλια κάθε μέρα με «εμπειρογνώμονες» της πλάκας που έλεγαν πού πώς και πότε φορτώθηκε το φορτίο. Στην Βουλή Βελόπουλος και Ζωή οργίαζαν και έφτασε η κυρία να κατηγορήσει τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας ως «λαθρέμπορο εθελοντή του Μητσοτάκη….
Ένα χρόνο μετά έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και ότι δεν υπήρξε κανένα παράνομο φορτίο, κανένας λαθρέμπορος καμμία συγκάλυψη, στο δε Δικαστήριο δεν έχει δηλωθεί ως μάρτυρας κανένας από αυτούς τους «εμπειρογνώμονες» οι οποίοι εξαφανίστηκαν.
Άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου, με την βιαστική μεταφορά και την δίκαιη αγανάκτηση των γονέων που βρήκαν οστά των θυμάτων σε άλλο μακρυνό χώρο, που ναι πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν εκείνη την ημέρα και να τους ζητήσουμε χίλια συγγνώμη , άλλο η συγκάλυψη».
Πριν από ένα έτος, το 80% του Ελληνικού Λαού πίστευε ότι στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είχε γίνει υποτίθεται διότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τόνους παράνομου λαθραίου φορτίου και ο Μητσοτάκης ήθελε να προστατεύσει τον λαθρέμπορο διότι ήταν φίλος… https://t.co/6t4Z7YKvq4— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 10, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα