Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τη Χίο: «Στηρίζουμε το λιμενικό» είπε ο Πλεύρης, ενημέρωση από Κικίλια ζητά η αντιπολίτευση
Η μάχη κατά των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών και η φύλαξη των συνόρων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης
Με νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης για το δυστύχημα της Χίου συνεχίζεται στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση.
Ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε πως η μάχη κατά των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών και η φύλαξη των συνόρων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος στηρίζει τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρεμβαίνει στην έρευνα που διεξάγεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
Από την άλλη πλευρά σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε να προσέλθει στο κοινοβούλιο ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.
«Πριν από 2,5 μήνες έγινε δυστύχημα με νεκρούς στην Γαύδο με εμπλεκόμενο το σκάφος της την Frontex . Τότε όλοι δεχθήκαμε την ανακοίνωση της Frontex, σήμερα όμως δεν δέχεστε την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος. Η κυβέρνηση στη Βουλή εκπροσωπείται από τον υπουργό που εισάγει το νομοσχέδιο που συζητούμε και λέμε ότι στηρίζουμε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Επικαλούμαστε την ανακοίνωση του Λιμενικού και αυτό δεν σημαίνει παρέμβαση στην έρευνα που φυσικά θα διεξαχθεί» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για να προσθέσει: «ενώ όμως διεξάγεται έρευνα πήγαν δύο μέλη ΜΚΟ στο νοσοκομείο της Χίου και όπως καταγγέλλεται επιχείρησαν να καθοδηγήσουν τους μετανάστες που νοσηλεύονται».
«Δεν μπορεί ο κ. Κικίλιας να πηγαίνει στα μπουζούκια με την πρέσβη των ΗΠΑ και να μην έρχεται στην Βουλή» αντέδρασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστόπουλου για να προσθέσει «είμαστε στη δεύτερη ημέρα από τον φρικτό θάνατο 15 συνανθρώπων μας ανοικτά της Χίου και εδώ ακούγεται το δίλημμα αν είμαστε με το Λιμενικό ή τους διακινητές. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημμα στην ελληνική δημοκρατία. Ελέγχονται όλοι οι μηχανισμοί κράτους για το τι έκαναν και πως το έκαναν. Ερωτώ ξανά: πού είναι ο υπουργός Ναυτιλίας, ο πολύς κύριος Κικίλιας; Εσείς κ. Πλεύρη σηκώνετε εδώ το θέμα αλλά εμείς θέλουμε τον αρμόδιο υπουργό που είναι ο κ. Κικίλιας».
Παράλληλα, τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος όσο και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης επανέλαβαν το αίτημα να προσέλθει στην Βουλή ο κ. Κικίλιας προκειμένου να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για τα αίτια του δυστυχήματος.
Να σημειωθεί τέλος, ότι ο κ. Πλεύρης ανέφερε στην κυρία Αναγνωστόπουλου ότι θα εξετάσει την πρόταση της για εισαγωγή μεταβατικής διάταξης ώστε να διατηρηθεί το καθεστώς προστασίας σε μετανάστες που είχαν λάβει άδεια λόγω ανηλικότητας.
