Με τεντωμένα νεύρα προς το συνέδριο του κόμματος Κασσελάκη: Αποχωρήσεις, διαγραφές και στο βάθος…. Καρυστιανού

Ο Κασσελάκης θέλει να ληφθούν αποφάσεις σε επίπεδο δυνητικών συνεργασιών - Στελέχη που έχουν αποχωρήσει μιλούν για ένα αρχηγοκεντρικό μοντέλο, που αφαιρεί τον αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα του κόμματος