Νατσιός: Είναι ο Δαρβίνος επιστήμη; Βλασφημία να δέχεσαι ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, εμείς καταγόμαστε από τον Αδάμ και την Εύα

« Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, λες ότι το ίδιο ισχύει και για την Παναγία άρα και ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία, είναι ζώο»