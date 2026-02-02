Μαρινάκης: Δεν θέλουμε διεκπεραιωτική αναθεώρηση, τα κόμματα του κέντρου να δείξουν αν έχουν αποβάλει το κακό παρελθόν του

Τώρα θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμμα στο 2030 ή αν είναι κολλημένη στο παρελθόν, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος