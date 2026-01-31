Πιερρακάκης: Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ η τελειότητα, ήταν η επιμονή

Η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα, αλλά με την δημιουργία καλύτερων, πιο σταθερών θεσμών σύγχρονων συστημάτων, αναφέρει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας