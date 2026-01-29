Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη μιλάει πάλι η Άγκυρα: Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας