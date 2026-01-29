Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη μιλάει πάλι η Άγκυρα: Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ
Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη μιλάει πάλι η Άγκυρα: Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ
«Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας
Στη ρητορική περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη επιμένει η Άγκυρα όπως προκύπτει από σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
Στην ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ στο Χ με αφορμή την - κατά την Τουρκία - «Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης», αναφέρεται ότι η 29η Ιανουαρίου «συμβολίζει την πορεία που σηματοδότησε την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης».
Παράλληλα το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας διαμηνύει ότι «συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και ότι θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα».
Η άτυπη μετάφραση της ανάρτησης έχει ως εξής:
Στις 29 Ιανουαρίου, Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, η οποία συμβολίζει την πορεία που σηματοδότησε την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και ότι θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα.
Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın etnik kimliğinin tanınması mücadelesinde sembolleşen yürüyüşün yıl dönümü olan 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’nde, soydaşlarımızın uluslararası hukuk ve antlaşmalara dayanan haklarının takipçisi olmaya devam… pic.twitter.com/kDmSgSzimy— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 29, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
