Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη μιλάει πάλι η Άγκυρα: Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τουρκία Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών Τουρκικό ΥΠΕΞ

«Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας

Στη ρητορική περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη επιμένει η Άγκυρα όπως προκύπτει από σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Στην ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ στο Χ με αφορμή την - κατά την Τουρκία - «Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης», αναφέρεται ότι η 29η Ιανουαρίου «συμβολίζει την πορεία που σηματοδότησε την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης».

Παράλληλα το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας διαμηνύει ότι «συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και ότι θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα».

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας




Η άτυπη μετάφραση της ανάρτησης έχει ως εξής:

Στις 29 Ιανουαρίου, Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, η οποία συμβολίζει την πορεία που σηματοδότησε την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και ότι θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα.
