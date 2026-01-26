«Η κοινοβουλευτική συνέλευση είναι η πολιτική συνείδηση της Ευρώπης»: Ο Ρουσόπουλος αποχαιρέτησε την προεδρία της PACE

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο κ. Ρουσόπουλος αναφέρθηκε στην πολυετή διαδρομή του στην πολιτική ζωή της Ελλάδας και της Ευρώπης, από την πρώτη του παρουσία στο ημικύκλιο ως νεαρός δημοσιογράφος έως την εκλογή και επανεκλογή του στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης