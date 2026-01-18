Θεοχάρης: Σύμβολο μνήμης, προσφοράς και φιλίας το νέο κτίριο του Ελληνικού Προξενείου στη Βεγγάζη

Ο Κανάκης Μανδαλιός αφιέρωσε το έργο στη μνήμη των δύο παιδιών του που ήταν ανάμεσα στα πέντε θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που είχε η ελληνική αποστολή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη Ντέρνα στη Λιβύη, τον Σεπτέμβριο του 2023