Θεοχάρης: Σύμβολο μνήμης, προσφοράς και φιλίας το νέο κτίριο του Ελληνικού Προξενείου στη Βεγγάζη
Ο Κανάκης Μανδαλιός αφιέρωσε το έργο στη μνήμη των δύο παιδιών του που ήταν ανάμεσα στα πέντε θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που είχε η ελληνική αποστολή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη Ντέρνα στη Λιβύη, τον Σεπτέμβριο του 2023
Ο υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης επισκέφθηκε το νέο κτίριο του Ελληνικού Προξενείου στη Βεγγάζη, παρουσία του Γενικού Πρόξενου Νίκου Αναστόπουλου, και μελών της ελληνικής κοινότητας.
Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο κ. Κανάκης Μανδαλιός, ο οποίος αφιέρωσε το έργο στη μνήμη των δύο παιδιών του. Θυμίζουμε ότι η Άντζελα και ο Φίλιππος Μανδαλιός, ήταν ανάμεσα στα πέντε θύματα που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο είχε η ελληνική αποστολή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη Ντέρνα στη Λιβύη, τον Σεπτέμβριο του 2023.
Το κτίριο -τα εγκαίνια του οποίου θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα- χτίστηκε με πρωτοβουλία και πάνω σε σχέδια του κυρίου Μανδαλιού σε οικόπεδο που ανήκει στην ελληνική κοινότητα.
«Νιώθω πολύ όμορφα γιατί κατάφερα να ολοκληρώσω αυτό το έργο στη μνήμη των παιδιών μου. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα για τα παιδιά μου χαμογελούν », ανέφερε εμφανώς συγκινημένος, υπογραμμίζοντας ότι το κτίριο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει «σύμβολο της φιλίας των δύο λαών, αλλά και σύμβολο προσφοράς και θυσίας, που δείχνει την αλληλεγγύη των Ελλήνων στη συμφορά που βίωσαν».
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το Προξενείο «ζωντανή γέφυρα» μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, τονίζοντας ότι το πραγματικό σύμβολό της είναι ο άνθρωπος που το οραματίστηκε και το υλοποίησε. «Ακούγοντας την προσωπική του διαδρομή και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να μεταβολίσει έναν αβάσταχτο πόνο σε δημιουργία και προσφορά, δεν μπόρεσα παρά να συγκινηθώ», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.
Όπως σημείωσε, το να μετουσιώνει κανείς την απώλεια και το ανεκπλήρωτο όνειρο σε έργο με διαχρονική αξία και συμβολισμό αποτελεί πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και δύναμης. «Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ», δήλωσε, προσφέροντας εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ένα συμβολικό δώρο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης «για μια προσφορά που τιμά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τις αξίες της αλληλεγγύης και της φιλίας μεταξύ των λαών».
Η τελετή ανέδειξε τον ευρύτερο ρόλο του Ελληνικού Προξενείου στη Βεγγάζη, όχι μόνο ως διπλωματικής αποστολής, αλλά και ως σημείου αναφοράς για την εμβάθυνση των ελληνολιβυκών σχέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αναζητά σταθερότητα, συνεργασία και βιώσιμη ανάπτυξη.
