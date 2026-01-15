Άρση της ασυλίας της ζήτησε οικειοθελώς η Λατινοπούλου από την Μέτσολα

Μετά από αγωγή που κατατέθηκε σε βάρος της. "Θεωρώ ότι αποτελεί τόσο υποχρέωσή μου όσο και καθήκον μου να διευκολύνω την ταχεία και απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης", αναφέρει στην επιστολή της