Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Φάμελλου: Το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών

H Ελλάδα πρέπει να γίνεται γνωστή για την καλύτερη δημόσια Υγεία και Παιδεία και όχι για τους χαμηλότερους μισθούς και τα μεγάλα σκάνδαλα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ