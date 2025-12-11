Χατζηδάκης: Παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με τον Κώστα Τσιάρα θα συναντηθούν με εκπροσώπους αγροτών από την Κρήτη, ενώ θα παρίσταται και ο Σταύρος Αρναουτάκης - «Γνωρίζαμε ότι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ δεν θα γινόταν χωρίς προβλήματα»