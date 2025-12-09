Δούκας: Δεν ξέρω αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τα βίντεο με πλημμύρες στην Αθήνα κατά την κακοκαιρία
«Η πόλη μας άντεξε παρά το γεγονός πως είχαμε ρεκόρ βροχόπτωσης» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Την πεποίθηση πως οι εικόνες με πλημμυρισμένους δρόμους στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας, είναι πιθανόν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Συγκεκριμένα, μιλώντας κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Δούκας εξαπέλυσε επίθεση στον επικεφαλής της αντιπολιτευτικπής παράταξης, Κώστα Μπακογιάννη λέγοντας πως ο λόγος του ήταν καταστροφολογικός. Όπως είπε ο δήμαρχος «η πόλη μας άντεξε παρά το γεγονός πως είχαμε ρεκόρ βροχόπτωσης».
Στην συνέχεια ο κ. Δούκας μίλησε για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας πως «είχε ετοιμαστεί μία ολόκληρη προπαγάνδα, υπήρχαν μάλιστα βίντεο τα οποία δεν ξέρω αν ήταν από τεχνητή νοημοσύνη ή από την θητεία του κυρίου Μπακογιάννη με ποτάμια να ρέουν στους δρόμους». Όπως είπε δε, «πήγαμε εμείς εκεί, γιατί και εμείς είχαμε το άγχος και τελικά δεν υπήρχαν προβλήματα στις περιοχές αυτές».
Δείτε βίντεο:
Ωστόσο, τα βίντεο που κυκλοφόρησαν έδειξαν μία εικόνα κατά την οποία όντως στο κέντρο της πόλης εμφανίστηκαν ορισμένα προβλήματα.
