Η Αθήνα απαντά στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Πράττουμε τα αυτονόητα για την προστασία μας, δεν αγνοούμε το casus belli
Εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας επιτέθηκε νωρίτερα στον Δένδια και είδε ως πιθανή «πρόκληση» τις δραστηριότητες της Ελλάδας για την στρατιωτική της ενίσχυση
Τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο οποίος τόνισε πως η Άγκυρα παρακολουθεί «στενά και προσεκτικά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γειτονικής μας χώρας, της Ελλάδας», υποστήριξε πως η χώρα του δεν αποτελεί απειλή για όποιον δεν την απειλεί και επιτέθηκε στο Νίκο Δένδια για «ρητορική που κλιμακώνει τις εντάσεις», σχολίασαν πηγές του ελληνικού υπουργείου Άμυνας.
Όπως τόνισαν «η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε».
«Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli)» πρόσθεσαν και συμπλήρωσαν πως «η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε. Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».
