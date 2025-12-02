Κεραμέως: Ιστορική η συμφωνία για τις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βλέπω δυνατότητα για αυξήσεις σε μισθούς
Πώς θα καθορίζεται ο μέσος μισθός, τα οφέλη για εργαζόμενους και εργοδότες
Στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει για τους μισθούς η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο STAR.
«Είναι μία ιστορική κοινωνική συμφωνία και είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που έχουμε αφενός μία συμφωνία της κυβέρνησης και αφετέρου όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων», ανέφερε σε αρχική της τοποθέτηση η Υπουργός. Όπως εξήγησε, η επίτευξη της νέας συμφωνίας αναμένεται να φέρει αυξημένους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, όπως είπε, αναμένεται να ευνοήσει την αγορά εργασίας.
Για τους μισθούς στην Ελλάδα ανέφερε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης προσεγγίζει τα 1.500 ευρώ αν και παραδέχθηκε, ότι οι μισοί εργαζόμενο στη χώρα μας λαμβάνουν μισθό γύρω στα 1.000 ευρώ.
Όπως διευκρίνισε, «έχουμε τον κατώτατο και τον μέσο μισθό. Αυτή η νέα συμφωνία επιδρά στον μέσο μισθό. Έρχεται και δίνει μία ώθηση προς τα πάνω σε μισθούς των εργαζομένων».
«Βλέπω μία δυνατότητα για αυξήσεις στους μισθούς που αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα εργαζόμενων», πρόσθεσε.
Για τον κατώτατο μισθό η Υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον ίδιο δρόμο με 22 χώρες της ΕΕ. «Ο κατώτατος ορίζεται νομοθετικά, μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες Από εκεί και πάνω οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να επιλέξουν καλύτερο μισθό. Ο νομοθέτης βάζει το δίχτυ ασφαλείας. Αυτό που συζητάμε είναι πώς οι καλύτεροι όροι εργασίας θα επεκταθούν σε περισσότερους εργαζόμενους» διευκρίνισε.
Για την προσφυγή στη διαιτησία η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. «Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι να υπάρχει επιτροπή που θα κάνει προέλεγχο για το αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι προβλέπεται η μετενέργεια, δηλαδή αν λήξει μία συλλογική σύμβαση, όλοι οι όροι της να συνεχίσουν να ισχύουν και να προστατεύουν τον εργαζόμενο, μέχρι να συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση ή ατομική σύμβαση».
Πότε θα εφαρμοστεί η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίαςΣχετικά με το πότε θα εφαρμοστεί η συμφωνία, η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στις αρχές του 2026 έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και ανοίγει ο δρόμος για τις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Στον ίδιο δρόμο με την υπόλοιπη ΕΕΓια τον κατώτατο μισθό η Υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει «τον ίδιο δρόμο με 22 χώρες της ΕΕ».
