Τι είπε ο Κασσελάκης για τον επίμαχο διάλογο ανάμεσα στον Τάιλερ και την Μπέττυ Μπαζιάνα για το μεγάλωμα των παιδιών στο Μέγαρο Μαξίμου
«Ο Αλέξης Τσίπρας «έχει κάνει τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να καταλήγει να γίνεσαι κίτρινος πρωθυπουργός»
Για τον Αλέξη Τσίπρα και όσα περιγράφει στο βιβλίο του για τη συνάντηση που είχαν με στο Σούνιο αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι έχει γίνει «κίτρινος πρωθυπουργός».
«Δεν με πείραξαν καθόλου προσωπικά όσα λέει. Όταν αλιεύει κανείς σε θολά νερά με ομοφοβικά υπονοούμενα, κάποιος που έχει δημόσιο βήμα πρέπει να μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεν μπορείς να αφήνει τις προκαταλήψεις και να λες ότι αυτό είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά».
Όπως είπε στο MEGA «στη συζήτηση που είχαμε στο Σούνιο ήταν ο Τάιλερ και η Μπέττυ που μιλούσαν αρκετά οι δύο τους ενώ εγώ με τον Αλέξη μιλούσαμε για τα πολιτικά και το πώς εκσυγχρονίζεται αριστερά. Τότε μου είπε ότι θα επέστρεφε στην πολιτική για την ίδια ή μεγαλύτερη θέση από αυτή που έφυγε. Με τον Τάιλερ είχαμε μπει σε διαδικασία να σκεφτούμε τον οικογενειακό προσανατολισμό και να αποκτήσουμε παιδιά. Ρωτούσε ο Τάιλερ πώς είναι να αποκτήσουν παιδιά στη δημόσια σφαίρα. Ρώτησα τον Τάιλερ μετά στο αυτοκίνητο τι συζητούσαν και στην ουσία μου μετέφερε ότι του είπε πως όταν είσαι σε θέση εξουσίας καθορίζεις το δικό σου πρόγραμμα και έτσι δεν είναι τόσο δύσκολο»
«Δεν με ενδιαφέρει αν θέλει να με χαρακτηρίσει, το 15% και το ότι δεν ήμουν το Αμερικανάκι που περίμεναν, τους χάλασε τη σούπα. Οι άνθρωποι αυτοί - και ο Αλέξης ανάμεσά τους - είναι σε έναν μικρόκοσμο, έχουν να βγουν πολύ καιρό στην κοινωνία, ότι ο κόσμος είναι πιόνια, ότι τους οφείλει η ιστορία. Δεν με αφορά ο παλαιός τρόπος πολιτικής. Πόσο κίτρινο και λυπηρό» είπε ακόμα ο κ. Κασσελάκης.
Εκτίμησε, τέλος, ότι με την έκδοση του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας «έχει κάνει τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να καταλήγει να γίνεσαι κίτρινος πρωθυπουργός. Δεν ξέρω ποια ατζέντα εξυπηρετεί και αν είναι κλεισμένος στο κουβούκλιό του. Κάθε ημέρα δείχνει πόσο ανήκει στο παρελθόν. Πλέον έχει τελειώσει η αξιοπιστία του. Με λυπεί ο πολιτικός αμοραλισμός του. Εάν είναι να κατέβει του έχω πει ότι η καλύτερη ημέρα του θα είναι η πρώτη. Rebranding κάνεις όταν δεν ξέρεις ποιος είσαι. Σκέφτομαι τις οικογένειες στο Μάτι που δεν έχει καμία συγγνώμη για το δράμα τους».
