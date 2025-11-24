Ξεπέρασε το 73% η ανανέωση στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας - Ποιοι είναι οι 59 νέοι πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών

Στις εκλογές συμμετείχαν πάνω από 122.000 ενεργά μέλη της ΝΔ - Εξελέγησαν οι 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την άνοιξη του 2026