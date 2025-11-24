Ξεπέρασε το 73% η ανανέωση στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας - Ποιοι είναι οι 59 νέοι πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών
Ξεπέρασε το 73% η ανανέωση στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας - Ποιοι είναι οι 59 νέοι πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών
Στις εκλογές συμμετείχαν πάνω από 122.000 ενεργά μέλη της ΝΔ - Εξελέγησαν οι 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την άνοιξη του 2026
Πάνω από 122.000 ενεργά μέλη της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκαν να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).
Στις χθεσινές εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, εξελέγησαν επίσης 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την άνοιξη του 2026.
Το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν αποτελείται από καινούρια πρόσωπα, γεγονός που όπως αναφέρεται από την Πειραιώς σηματοδοτεί την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος σε όλη την επικράτεια.
Το ποσοστό ανανέωσης των Προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται στο 73,8% και των Προέδρων ΔΕΕΠ στο 76,3%, καθώς 45 από τους 59 εκλέγονται για πρώτη φορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος εξελέγησαν 14 γυναίκες Πρόεδροι ΔΕΕΠ (στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί 4 γυναίκες).
Ακολουθεί ο κατάλογος των εκλεγέντων Προέδρων ΔΕΕΠ.
Ακολουθεί ο κατάλογος των εκλεγέντων Προέδρων ΔΕΕΠ.
