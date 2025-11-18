Οι προκλήσεις ασφαλείας σε ΕΕ και Ανατολική Μεσόγειο στην επίσκεψη του Δένδια στο Στάνφορντ
Ο υπουργός επισκέφθηκε το Στάνφορντ και συζήτησε με Έλληνες καθηγητές για την αμυντική καινοτομία, την «Ατζέντα 2030» και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην ασφάλεια, προβάλλοντας το ελληνικό οικοσύστημα
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Hoover του πανεπιστημίου Stanford.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις «για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».
«Συζητήσαμε», τόνισε, «για τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας και των ΗΠΑ ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή».
Όπως αναφέρει σε δεύτερη ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, το Στάνφορντ είναι «ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, ιδίως στους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Συστημικής Μηχανικής και των Εφαρμογών Δεδομένων».
Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τους Έλληνες Καθηγητές, Χρήστο Κοζυράκη, διευθυντή του Stanford Platform Lab, Νικόλαο Μπάμπο, διευθυντή του Computer Systems Performance Engineering Lab και Βασίλη Συργκάνη, αναπληρωτή καθηγητή Management Science and Engineering.
«Είχα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας στην ανάρτησή του, «γόνιμες συζητήσεις για το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας», στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και «το μέλλον της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση ζητημάτων Ασφάλειας».
