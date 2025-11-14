Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Τρία χρόνια φυλάκιση στους 30 μετανάστες για τα επεισόδια στη δομή Σιντικής
Η ποινή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα - Τους επιβλήθηκε και πρόστιμο 450 ευρώ
Ποινή φυλάκισης τριών χρόνων και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ επιβλήθηκε σήμερα σε καθένα από τους 30 μετανάστες που συμμετείχαν στα επεισόδια της προηγούμενης Τετάρτης στην κλειστή δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας από αυτούς που χτύπησε αστυνομικό το δικαστήριο επέβαλε ποινή τριών χρόνων και επτά μηνών.
Η απόφαση είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι 30 μετανάστες, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και όλοι τους είπαν ότι κατά την διάρκεια των επεισοδίων βρίσκονταν στα δωμάτια τους.
Κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των αστυνομικών
Στις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία στη Δομή εκείνη την ημέρα μίλησαν για μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν αφού όπως είπαν οι μετανάστες πέταξαν προς το μέρος τους πάρα πολλές πέτρες, ενώ κινήθηκαν απειλητικά προς αυτούς.
Μάλιστα, όπως είπαν από τις πέτρες έσπασε η ασπίδα ενός συναδέλφου τους ενώ κάποιοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στα συρματοπλέγματα ή να σκάψουν κάτω από αυτά με σκοπό να αποδράσουν.
«Είναι θαύμα που δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ήταν πάρα πολλές οι πέτρες που είχαν στόχο εμάς», είπε ένας αστυνομικός ενώ, όπως υπογράμμισε, γυναίκες από το πολιτικό προσωπικό της δομής έκλαιγαν και φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Οι Αστυνομικοί είπαν το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Μια αντιπροσωπεία των μεταναστών ζήτησε να μιλήσει μαζί τους και στη συνάντηση που ακολούθησε είπαν το αίτημα τους, γιατί μετανάστες που ήρθαν μετά από αυτούς στην Ελλάδα κυκλοφορούν ελεύθεροι ενώ οι ίδιοι που έφτασαν στη χώρα μας παλαιότερα είναι κρατούμενοι και δεν μπορούν να βγούνε έξω από τη δομή.
Όπως είπαν οι αστυνομικοί αν δεν υπήρχε η άμεση επέμβαση των συναδέλφων τους της ΟΠΚΕ, που κατάφεραν με τη χρήση κρότου λάμψης να απωθήσουν τους μετανάστες αυτοί θα έφταναν στην κεντρική πύλη της Δομής. Οι αστυνομικοί τόνισαν ότι η ταυτοποίηση των 30 μεταναστών έγινε με τη χρήση των καμερών που υπάρχουν στη δομή αλλά και από τα πολλά βίντεο που ανέβασαν οι μετανάστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κάποιοι από τους μετανάστες στις απολογίες τους μίλησαν για δύσκολες συνθήκες διαμονής στη δομή ενώ δύο από αυτούς είπαν ότι αγαπάνε και σέβονται την Ελλάδα. Ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων μίλησε για πολύ άσχημες συνθήκες κράτησης των μεταναστών στη συγκεκριμένη δομή και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να κάνουν αίτηση ασύλου. Κατά τη διάρκεια και πριν την έναρξη της δίκης δύο μετανάστες λιποθύμησαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο αλλά σύντομα επέστρεψαν και απολογήθηκαν.
