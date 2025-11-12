Δημοσκόπηση RealPolls: Πάνω από το 30% στην εκτίμηση η ΝΔ, 17 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ, πτώση τριών μονάδων για την Πλεύση
Δημοσκόπηση RealPolls: Πάνω από το 30% στην εκτίμηση η ΝΔ, 17 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ, πτώση τριών μονάδων για την Πλεύση
Η τρίτη μέτρηση της RealPolls για το Protagon δείχνει άνοδο για το κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ - Σχεδόν 6 στους 10 κρίνουν θετικά τις ενεργειακές συμφωνίες - Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα
Η νέα έρευνα της RealPolls για το Protagon.gr, που διενεργήθηκε στις 9–10 Νοεμβρίου αποτυπώνει μεταβολές στο εκλογικό σκηνικό και ειδικά στην εκτίμηση αποτελέσματος, όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,6% από 27,7% της προηγούμενης μέτρησης .
Συγκεκριμένα στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ σπάει το όριο του 30% και φτάνει στο 30,6% από 27,7%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στο 13,9% (από 10,4%). Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται πτωτικά στο 7,6% (από 10,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 5,6% (από 6,9%). Στα δεξιά του φάσματος, η Ελληνική Λύση ενισχύεται στο 9,8% (από 8,7%), η Φωνή Λογικής στο 5,9% (από 5,3%) και το ΜέΡΑ25 μειώνεται στο 4,3% (από 6,9%).
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,2% (+0,4 μ. από την προηγούμενη μέτρηση), το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10% ( +1,4 μ.), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας μειώνεται σε 6,1% από 7,6%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στην τρίτη θέση με 7,5% (από 7,2%), το ΚΚΕ ακολουθεί με 6% (από 5,7%), η Φωνή της Λογικής φτάνει στο 4,3% (από 3,8%), ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 3,5% (από 4,5%) και το ΜέΡΑ25 στο 3,2% (από 4,4%).
Η αδιευκρίνιστη ψήφος αυξάνεται στο 18% (από 16,3%), ενώ το «Άλλο κόμμα» ανέρχεται στο 7,8% (από 6,6% τον Οκτώβριο και 3,9% τον Σεπτέμβριο).
Ως προς τις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν κατά τη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (6–7 Νοεμβρίου), καταγράφεται ευρεία θετική αξιολόγηση: για τις γεωτρήσεις της ExxonMobil στο Ιόνιο «σίγουρα ναι» απαντά το 30,5% όσον αφορά στο εάν είναι θετικό βήμα και «μάλλον ναι» το 27,8% (σύνολο 58,3%).
Για τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου LNG , «σίγουρα ναι» το 30,6% και «μάλλον ναι» το 27,1% (σύνολο 57,7%). Παρά ταύτα, στο ερώτημα αν «η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας» βάσει των επιλογών στην εξωτερική πολιτική, «σίγουρα όχι» απαντά το 40,8% και «μάλλον όχι» το 21,7% (σύνολο 62,5%), ενώ «σίγουρα ναι» το 16,3% και «μάλλον ναι» το 18,5% (σύνολο 34,8%).
Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ως «καλύτερος στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων» καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%, δεύτερος ο Κώστας Αλ. Καραμανλής με 18% και τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας με 13,7%, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς λαμβάνει 6,5% και βρίσκεται κάτω από τον Γιώργο Παπανδρέου. Η μέχρι τώρα δραστηριότητα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ αξιολογείται θετικά από το 33,7% (Θετικά – Μάλλον θετικά) και αρνητικά από το 31,3% (Μάλλον αρνητικά – Αρνητικά), με τη δράση της να συνδέεται με τις ενεργειακές συμφωνίες.
Στα θέματα καθημερινότητας, η οικονομία παραμένει καθοριστικός παράγοντας ψήφου για επτά στους δέκα.
Σε σύγκριση κυβέρνησης–αντιπολίτευσης σε σειρά θεμάτων, η κυβέρνηση προηγείται, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας από τους δύο μπορεί να δώσει λύσεις». Για τις ενεργειακές συμφωνίες και τον αντίκτυπό τους στο εισόδημα, το 56,7% απαντά ότι δεν θα βελτιώσουν την οικονομική του κατάσταση.
Ως προς τα σενάρια νέων κομμάτων, ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώνει 10,4% συνολική πιθανότητα ψήφου («πολύ πιθανό» 3,8% και «αρκετά πιθανό» 6,6%), με το 73,4% να δηλώνει «καθόλου πιθανό». Για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, «πολύ πιθανό» δηλώνει το 9,9% και «αρκετά πιθανό» το 7,7% (σύνολο 17,6%), ενώ «καθόλου πιθανό» το 67,9%.
Τέλος, στην αξιολόγηση πρωθυπουργών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 31,8% ως «καλύτερος στην αμεσότητα επίλυσης προβλημάτων», με τον Αλέξη Τσίπρα στο 21,3%. Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, η επίδοση του κ. Μητσοτάκη ανέρχεται στο 38,8%, με δεύτερο τον κ. Τσίπρα στο 17,9%.
