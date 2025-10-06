Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα επανεκκίνησης από τη Σορβόννη μέσα από τη νεολαία και το νέο του βιβλίο

Μήνυμα επανεκκίνησης από τη Σορβόννη - Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη ενότητας στην αριστερά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασύνθεσης του χώρου και προανήγγειλε την έκδοση του νέου του βιβλίου