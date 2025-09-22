Δούκας - Διαμαντοπούλου: «Είμαστε οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ» - «Ωραία, θέλεις να γίνουμε μία»;

Χαμηλές προσδοκίες

Με τα σενάρια για την επόμενη μέρα να περισσεύουν, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι όλοι οι... δρόμοι οδηγούν στη νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία», κινείται το ΠΑΣΟΚ προς τις καθοριστικής σημασίας εθνικές εκλογές, ενώ καθημερινά γίνεται όλο και πιο φανερό οτι στο κόμμα υπάρχουν δύο γραμμές για την επόμενη μέρα και το θέμα των συνεργασιών.Ως προς το τελευταίο, χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογος μεταξύ του Δούκα και της Διαμαντοπούλου στο περιθώριο του Art Athina 2025 στο Ζάππειο. «Είμαστε οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ», είπε ο Χάρης Δούκας, για να του απαντήσει η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ: «Ωραία, θέλεις να γίνουμε μία;».Ο κ. Δούκας απλώς χαμογέλασε και κάπου εκεί, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, έληξε η συζήτηση που είχαν για αρκετή ώρα οι δύο υποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στις κάλπες του 2024.Σχετικά με την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Ν.Δ., η Χαριλάου Τρικούπη δεν πρόκειται να αποφύγει και στη συνέχεια τα δηλητηριώδη σχόλια, αν και αρκετά στελέχη είναι της άποψης ότι οι... διαρροές και άλλων... Λοβέρδων προς τη Ν.Δ. θα αποφευχθούν εφόσον το ΠΑΣΟΚ αφιερωθεί στην ενίσχυση της κυβερνησιμότητάς του σε κάθε ευκαιρία.Εκτός από «διαρροές», πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει και «επιστροφές», κυρίως μεσαίων πασοκογενών στελεχών που είχαν προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ - μάλιστα, στο συνέδριο του κόμματος θα γίνει ευρύτερο κάλεσμα προς όλους στη λογική της συνεργασίας με βάση το πρόγραμμα.Η απόσταση των περίπου 14 ποσοστιαίων μονάδων από το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας περιορίζει επί του παρόντος τις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις και κρατά χαμηλά τις προσδοκίες, αν και η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί από τη ΔΕΘ να ανεβάσει τον πήχη, προβάλλοντας «σκηνές» από μελλοντικές κυβερνητικές συνεργασίες, με το ΠΑΣΟΚ σε «πρωταγωνιστικό ρόλο».Ωστόσο, στα τελευταία γκάλοπ το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να καταγράφει ένα σημαντικό ποσοστό αρνητικών γνωμών για την αντιπολιτευτική του τακτική, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός «γράφει» μονοψήφια ποσοστά, επιδόσεις ανάλογες με του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.Με δεδομένο ότι με βάση τον εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα είναι αυτό που κερδίζει το μπόνους εδρών, αν το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο στις κάλπες, ο ρόλος του ενδέχεται να καταστεί ρυθμιστικός, είτε επιβεβαιώσει τη δήλωση του «όχι» στο να γίνει κυβερνητικός εταίρος της Ν.Δ., που προηγείται με διαφορά σε όλα τα γκάλοπ, είτε στην πορεία προς τον δεύτερο γύρο καταφέρει να αναδειχθεί σε ισχυρό εναλλακτικό πόλο, κλείνοντας ταυτόχρονα τον δρόμο των «διαρροών» ψηφοφόρων προς τον νικητή, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ή την αποχή.Στελέχη με εμπειρίες εκλογικών αναμετρήσεων θέλουν να πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει στις κάλπες με ενισχυμένες δυνάμεις, αλλά δεν αποκλείουν και το δυσμενέστερο σενάριο: να βρεθεί σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον και στο καθεστώς -για παράδειγμα- ενός προεκλογικού «ντιμπέιτ» με το κόμμα Τσίπρα, που ενδέχεται να λειτουργήσει -εφόσον ιδρυθεί- υπέρ του κατακερματισμού δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.Το σίγουρο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Μετά την ηγεσία και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς φρόντισε προχθές να επαναλάβει ότι «πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει - δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».Το «ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας» του 2023 φαίνεται δε ότι παραμένει κατά το ήμισυ, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης έκλεισε την πόρτα μόνο προς την κυβερνητική παράταξη. Αντιθέτως, με τη φράση «όποιος συμφωνεί με το ‘’ευαγγέλιο’’, δηλαδή με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να έρθει να συζητήσουμε» άφησε να εννοηθεί ότι ανοίγει γέφυρες προς κάποιες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, εξαιρώντας, όπως έχουν πει, την Πλεύση Ελευθερίας.