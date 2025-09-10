Κεφαλογιάννης για Φον ντερ Λάιεν: Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ
Κεφαλογιάννης για Φον ντερ Λάιεν: Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ
Η Πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της αποστολής, αναγνωρίζοντας δημόσια το θάρρος και την αφοσίωσή του
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την συγκινητική της αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ που συνέδραμαν στις φωτιές στην Ισπανίας.
Η πρόεδρος της Κομισιόν μάλιστα κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, λέγοντας: «Το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Για την αντοχή, την αφοσίωση και την καθοδήγησή σας, σας ευχαριστώ – εσάς και την ηρωική ομάδα σας» με την αίθουσα να καταχειροκροτεί τη στιγμή.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε την αναφορά της Φον ντερ Λάιεν ως «μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ».
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αποστολή των 20 Ελλήνων που βρέθηκαν στις Αστουρίες της Ισπανίας, όπου για πέντε ημέρες έδωσαν μάχη δίπλα στους Ισπανούς συναδέλφους τους και κατάφεραν να σώσουν το χωριό Γενεστόσο.
Η Πρόεδρος κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της αποστολής, αναγνωρίζοντας δημόσια το θάρρος και την αφοσίωσή του.
Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ.
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τουσκ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Η Ελλάδα επέστρεψε στους 4 του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Οι σφιγμένες γροθιές του Σπανούλη και το «άλλο ένα» του Αντετοκούνμπο
Η πρόεδρος της Κομισιόν μάλιστα κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, λέγοντας: «Το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Για την αντοχή, την αφοσίωση και την καθοδήγησή σας, σας ευχαριστώ – εσάς και την ηρωική ομάδα σας» με την αίθουσα να καταχειροκροτεί τη στιγμή.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε την αναφορά της Φον ντερ Λάιεν ως «μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ».
Στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η @vonderleyen έκλεισε το κεφάλαιο για την κλιματική κρίση με μια συγκινητική αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.— GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) September 10, 2025
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αποστολή των 20 Ελλήνων που βρέθηκαν στις Αστουρίες της… pic.twitter.com/MbjpnTA4Oz
Η ανάρτηση του Γιάννη ΚεφαλογιάννηΣτην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έκλεισε το κεφάλαιο για την κλιματική κρίση με μια συγκινητική αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αποστολή των 20 Ελλήνων που βρέθηκαν στις Αστουρίες της Ισπανίας, όπου για πέντε ημέρες έδωσαν μάχη δίπλα στους Ισπανούς συναδέλφους τους και κατάφεραν να σώσουν το χωριό Γενεστόσο.
Η Πρόεδρος κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της αποστολής, αναγνωρίζοντας δημόσια το θάρρος και την αφοσίωσή του.
Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ.
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τουσκ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Η Ελλάδα επέστρεψε στους 4 του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Οι σφιγμένες γροθιές του Σπανούλη και το «άλλο ένα» του Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα