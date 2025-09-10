Κεφαλογιάννης για Φον ντερ Λάιεν: Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ΕΜΟΔΕ

Η Πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της αποστολής, αναγνωρίζοντας δημόσια το θάρρος και την αφοσίωσή του