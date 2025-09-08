O Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Πώς όμως θα έρθει σε επαφή με το βιβλίο το παιδί και πώς αυτή η επαφή θα καρπίσει; Ο πρώτος που θα το μυήσει σε αυτή τη διαδικασία θα είναι ο γονέας του. Διαβάζοντας το παιδί, από την πιο τρυφερή ηλικία, παγιώνει μια στιγμή βαθιάς ουσιαστικής επικοινωνίας. Εισάγει το παιδί στη γλώσσα και στο νόημα. Σε δύο συγκλονιστικά αντικείμενα, τη γλώσσα και το νόημα. Του μαθαίνει να αγαπά τη μουσική των λέξεων, τον κυματισμό των λέξεων, να συντονίζεται με το ρυθμό του λόγου, να αναρωτιέται και να ονειρεύεται.Έπειτα, έρχεται το σχολείο, ο δάσκαλος, η σχολική βιβλιοθήκη - αυτή η κιβωτός γνώσης και απόλαυσης που ως θεσμός στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης και βελτίωσης. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τον ρόλο περαιτέρω της σχολικής βιβλιοθήκης, ως τόπου μελέτης, έρευνας, δημιουργικής έκφρασης και συνεργασίας των παιδιών. Χρειάζεται να οργανώσουμε περισσότερες και καλύτερες βιβλιοθήκες, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, να διευκολύνουν με το υλικό τους τις ευρύτερες σχολικές δραστηριότητες, αλλά και να ανοίγονται στον απέραντο κόσμο της λογοτεχνίας, καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία. Χρειαζόμαστε, εν ολίγοις, ένα ηθικό πλαίσιο δράσης, για να ξεφύγουμε από την λογική του ενός βιβλίου, από την πληροφόρηση (και όχι τη γνώση) μόνο μέσω διαδικτύου, από τη μονοσήμαντη προσέγγιση στα δεκάδες ερωτήματα που γεννιούνται σ' ένα παιδί, από τις ευκολίες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, με κορυφαίο παράδειγμα την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης η οποία, όταν προσφέρει και την αξιοποιείς μόνο για έτοιμες λύσεις, συρρικνώνει τη σκέψη.Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου για το θέμα που επέλεξαν και για τον τρόπο με τον οποίο το προσέγγισαν. Πιστεύω ότι οι εκδηλώσεις, οι συζητήσεις, οι ομιλίες, τα στρογγυλά τραπέζια θα συμβάλλουν όχι απλώς στον σχετικό προβληματισμό, αλλά και στη μετέπειτα δράση. Γιατί δίνοντας στα παιδιά μας βιβλία, δεν τα μαθαίνουμε μόνο να διαβάζουν· τα μαθαίνουμε και να ζουν. Και με αυτές τις σύντομες σκέψεις, επιτρέψτε μου να κηρύξω την έναρξη του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου , να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο ξεκίνημα αυτής της δεύτερης πεντηκονταετίας του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Θερμά Συγχαρητήρια!».