ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιέστηκε από την αντίδραση της κοινωνίας, ανακοίνωσε περιορισμένες φοροαπαλλαγές

Πυρά κατά του πρωθυπουργού,, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή ταπου ανακοίνωσε στο πλαίσιο τηςΣυγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης «πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας», «Δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια. Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν».Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, το κόμμα αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης «είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή».«Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας που δεν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια, τους φόρους και τα χαμηλά εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα περιορισμένες φοροαπαλλαγές.Δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια.Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν.Δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ όπως ζητάει και η ΕΕ, ενώ ακόμα και το μέτρο για τον ΦΠΑ των νησιών είναι περιορισμένο.Χαρακτήρισε την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, «απλοϊκή ιδέα».Είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες, ενώ οι ημέτεροι θησαυρίζουν;Είναι προκλητικό να μιλά για μια χώρα «στον πυρήνα της Ευρώπης» όταν αγνοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα.Είναι προκλητικό να επικαλείται ατζέντα νομιμότητας, όταν οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» κάνουν πάρτι.Είναι προκλητικό να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την απομόνωση της χώρας, την ώρα που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα διεθνώς και είμαστε εκτός όλων των σοβαρών συμφωνιών, με σοβαρό διπλωματικό έλλειμμα.