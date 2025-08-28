Υπομνήματα των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης στον Μητσοτάκη - Τι ζητούν

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο

- Νέα φορολογική κλίμακα για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες , ατομικές επιχειρήσεις και μισθωτούς με βάση τα καθαρά κέρδη.- 'Αμεση κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το σύνολο των επιχειρήσεων.- Για τις επιχειρήσεις που έχουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 50.000 ευρώ , να εξαιρεθούν από το καθεστώς ΦΠΑ.- Μείωση συντελεστών ΦΠΑ:Προτάθηκε η μείωση του ΦΠΑ ανά συντελεστή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, από 24% σε 21%, από 13% σε 11% και από 6% σε 5%, με ταυτόχρονη μείωση των τραπεζικών χρεώσεων.- Δημιουργία ρύθμισης σε 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής ΑσφάλισηςΟ πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκηςτόνισε την ανάγκη θεμελίωσης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και παρουσίασε προτάσεις για τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, τη στήριξη της μεταποίησης και του μικρομεσαίου επιχειρείν, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων, τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, αλλά και τη μείωση της φορολόγησης.Αναφορικά με τη φορολογία, μεταξύ άλλων, πρότεινε:-Αμεση κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών.-Αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στα 50.000 ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με σχετική κοινοτική οδηγία (2020/285), από τα 10.000 ευρώ που είναι σήμερα.-Πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, στα 12.000 ευρώ.-Εξορθολογισμό των φορολογικών προστίμων και των προσαυξήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.-Απλοποίηση της φορολογικής ψηφιακής γραφειοκρατίας που συνεπάγεται διαρκώς ανανέωση εξοπλισμού, λογισμικών, πρόσθετο διοικητικό βάρος και συνδρομητικές υπηρεσίες.-Επανεξέταση, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, για μείωση του ΦΠΑσε τρόφιμα και ενέργεια στο 6% και παράλληλη μείωση του υψηλού ΦΠΑ από το 24% σε 15%,-Απαλλαγή των βιοτεχνικών κτιρίων από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίωνεξέφρασε τη χαρά του διότι, όπως είπε, ο πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα σε δύο από τα αιτήματα που διατύπωσε σχετικά με το πρόβλημα του παράνομου airbnb και της λειψυδρίας στη Χαλκιδικής που λόγω και της Κλιματικής Κρίσης εντείνεται τα τελευταία χρόνια και αφορά την ύδρευση και ακόμα περισσότερο την άρδευση.Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκηςέθεσε την πάγια θέση ότι "όλα αυτά τα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία της κοινότητας, εκτός από εκείνα που χρειάζονται νοσοκομειακό περιβάλλον και πρέπει να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων».Ως προς το ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων τόνισε είναι αναγκαία η επέκταση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σήμερα, ενώ απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο αναμένεται να οξυνθεί το χειμώνα που έρχεται.Στο υπόμνημα που κατέθεσε το παράρτημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναφέρεται μεταξύ άλλων: "Οι ισχυρές Δασικές Υπηρεσίες είναι μονόδρομος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρικών φαινομένων, που έχουν πλήξει και θα συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα. Συνεχίζοντας, για τη λειψυδρία και για τις μειώσεις της αγροτικής παραγωγής από την κλιματική κρίση, πέρυσι σας καταθέσαμε τις ολοκληρωμένες και εκτεταμένες προτάσεις 75 εκλεκτών επιστημόνων.Μάταια περιμέναμε να εισακουστούμε. Σε αυτές, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι η κλιματική κρίση απαιτεί πρωτίστως ισχυρές στελεχωμένες και εξοπλισμένες γεωτεχνικές υπηρεσίες και ανάλογη γεωτεχνική εκπαίδευση, την οποία υποβαθμίσατε αδικαιολόγητα στο καλύτερό της επίπεδο στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στους κτηνιάτρους που εργάζονται σε εμφανώς ανθυγιεινές συνθήκες".