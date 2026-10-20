Η Mercedes-Benz κάνει τον γύρο του κόσμου για τα γενέθλιά της
NEWSAUTO.GR

Η Mercedes-Benz κάνει τον γύρο του κόσμου για τα γενέθλιά της

Τρεις Mercedes-Benz S-Class ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο για να μεταφέρουν τις αξίες της εταιρείας, αλλά και να γιορτάσουν τα 140 χρόνια ύπαρξης του αυτοκινήτου.

Η Mercedes-Benz κάνει τον γύρο του κόσμου για τα γενέθλιά της
UPD:
Ούτε η έντονη βροχή που έπεφτε ακατάπαυστα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στη Στουτγάρδη, την έδρα της Mercedes-Benz, ήταν δυνατόν να επηρεάσει στο ελάχιστο αυτό που είχε αποφασιστεί και υλοποιήθηκε.

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