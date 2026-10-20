Η Mercedes-Benz κάνει τον γύρο του κόσμου για τα γενέθλιά της

Τρεις Mercedes-Benz S-Class ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο για να μεταφέρουν τις αξίες της εταιρείας, αλλά και να γιορτάσουν τα 140 χρόνια ύπαρξης του αυτοκινήτου.