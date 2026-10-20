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Ασταμάτητος στο Euro Cup ο Άρης, διέλυσε 110-79 τη Ρόστοκ στη Γερμανία, βίντεο
Ασταμάτητος στο Euro Cup ο Άρης, διέλυσε 110-79 τη Ρόστοκ στη Γερμανία, βίντεο
Τέσσερα στα τέσσερα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο Euro Cup - Στους 21 πόντους ο Ρόμπινσον-Ερλ
Τί παιχνίδι ήταν αυτό (;)... Ο Άρης ήταν χάρμα οφθαλμού στη Γερμανία, διέλυσε τη Ρόστοκ, κυρίως όμως ήταν καταπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ παίζοντας τρομερή άμυνα, εκτελώντας με ακρίβεια, προσφέροντας θέαμα και ενθουσιάζοντας τους εκατοντάδες φίλους του που ταξίδεψαν στη γερμανική πόλη για να απολαύσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Αγωνιστικά, όλα τελείωσαν νωρίς καθώς η ελληνική ομάδα είχε ένα σωρό πρωταγωνιστές και από το ημίχρονο (37-58) φρόντισε να απλοποιήσει τα πράγματα.
Ο αγώνας
Ο Άρης βασίστηκε στην εξαιρετική άμυνά του (7-16, 6:30) στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης περιόδου κι όταν είδε τους Γερμανούς να επιστρέφουν έπειτα από την απογοητευτική (0/8) επίδοσή τους από μακρινή απόσταση, απάντησε με τον ίδιο τρόπο (20-29, 10’). Οι «κίτρινοι» είχαν 6/9 τρίποντα και κυριαρχία (14-6) στα ριμπάουντ.
Χαμηλώνοντας ακόμη περισσότερο το σχήμα και με καλύτερα αντανακλαστικά στην άμυνα ο Άρης πήγε στο +15 (22-37 12’) καθώς ο Βασίλης Τολιόπουλος συνέχισε το κρεσέντο του. Με πολλά κλεψίματα που εξελίχθηκαν σε highlights στο ανοιχτό γήπεδο, διατηρώντας επίσης την εντυπωσιακή ευστοχία από μακρινή απόσταση (10/17) η διαφορά εγκαταστάθηκε πάνω από τους 20 πόντους (37-58) και μάλιστα στο τέλος του ημιχρόνου είχε τέσσερις διψήφιους με Ρόμπινσον Ερλ (13π.), Ντιμιτρίγεβιτς (12π.), Τολιόπουλο (11π.) και Μόργκαν (10π.).
Ο Άρης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα μισά της 3ης περιόδου η διαφορά πήγε στο +17 (47-74) καθώς ο Κεμ Μπιρτς μπήκε στην επιθετική εξίσωση της ομάδας. Με την εξέλιξη του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης χρησιμοποίησε το παιχνίδι για να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να διατηρήσει φρέσκους τους παίκτες καθώς ο Ματ Μόργκαν διατήρησε τη διαφορά στα ίδια επίπεδα (51-81).
Η διαφορά έφτασε έως το +36 (51-87) για την ελληνική ομάδα στις αρχές της τελευταίας περιόδου καθώς οι Γερμανοί με πρωταγωνιστή τον Γουίδερς και τα διαδοχικά τρίποντα του μείωσαν τη διαφορά.
Αγωνιστικά, όλα τελείωσαν νωρίς καθώς η ελληνική ομάδα είχε ένα σωρό πρωταγωνιστές και από το ημίχρονο (37-58) φρόντισε να απλοποιήσει τα πράγματα.
Full speed. FULL FLIGHT. 🟡⚫️ Jeremiah Robinson-Earl takes off in transition! ✈️ @ARISBCgr | #RoadToGreatness https://t.co/kvLWCUWElY— BKT EuroCup (@EuroCup) October 20, 2026
SPIN MOVE 🌪️ Robin Amaize beats his defender and finishes at the buzzer! 🚨 #RoadToGreatness https://t.co/kpqJJr6has— BKT EuroCup (@EuroCup) October 20, 2026
Ο αγώνας
Ο Άρης βασίστηκε στην εξαιρετική άμυνά του (7-16, 6:30) στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης περιόδου κι όταν είδε τους Γερμανούς να επιστρέφουν έπειτα από την απογοητευτική (0/8) επίδοσή τους από μακρινή απόσταση, απάντησε με τον ίδιο τρόπο (20-29, 10’). Οι «κίτρινοι» είχαν 6/9 τρίποντα και κυριαρχία (14-6) στα ριμπάουντ.
Χαμηλώνοντας ακόμη περισσότερο το σχήμα και με καλύτερα αντανακλαστικά στην άμυνα ο Άρης πήγε στο +15 (22-37 12’) καθώς ο Βασίλης Τολιόπουλος συνέχισε το κρεσέντο του. Με πολλά κλεψίματα που εξελίχθηκαν σε highlights στο ανοιχτό γήπεδο, διατηρώντας επίσης την εντυπωσιακή ευστοχία από μακρινή απόσταση (10/17) η διαφορά εγκαταστάθηκε πάνω από τους 20 πόντους (37-58) και μάλιστα στο τέλος του ημιχρόνου είχε τέσσερις διψήφιους με Ρόμπινσον Ερλ (13π.), Ντιμιτρίγεβιτς (12π.), Τολιόπουλο (11π.) και Μόργκαν (10π.).
Ο Άρης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα μισά της 3ης περιόδου η διαφορά πήγε στο +17 (47-74) καθώς ο Κεμ Μπιρτς μπήκε στην επιθετική εξίσωση της ομάδας. Με την εξέλιξη του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης χρησιμοποίησε το παιχνίδι για να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να διατηρήσει φρέσκους τους παίκτες καθώς ο Ματ Μόργκαν διατήρησε τη διαφορά στα ίδια επίπεδα (51-81).
W W W W 🟡⚫️ @ARISBCgr fans, describe your mood in ONE EMOJI 👇 https://t.co/sz2km0GHuG— BKT EuroCup (@EuroCup) October 20, 2026
Η διαφορά έφτασε έως το +36 (51-87) για την ελληνική ομάδα στις αρχές της τελευταίας περιόδου καθώς οι Γερμανοί με πρωταγωνιστή τον Γουίδερς και τα διαδοχικά τρίποντα του μείωσαν τη διαφορά.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… τα έκανε όλα υπέροχα. Φοβερή άμυνα, ακρίβεια στην εκτέλεση και όλα τελείωσαν από το ημίχρονο (37-58).
MVP Ο… Ρόμπινσον Ερλ αν και η επιλογή είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς ο Άρης είχε ένα σωρό πρωταγωνιστές.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Ντιμιτρίγεβιτς, Τολιόπουλος, Μόργκαν, Μπιρτς.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γουίδερς μαζί με τον Κρότερ προσπάθησαν να αποτρέψουν τον διασυρμό της ομάδας του.
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Κόπλαντ μαζί με τους Στόουβ, Κόνοτσουκ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Άρη στο μακρινό σουτ όπου στο πρώτο ημίχρονο είχε 60%.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Τα δεκάλεπτα: 20-29, 37-58, 51-83, 79-110
Πηγή: www.gazzetta.gr
MVP Ο… Ρόμπινσον Ερλ αν και η επιλογή είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς ο Άρης είχε ένα σωρό πρωταγωνιστές.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Ντιμιτρίγεβιτς, Τολιόπουλος, Μόργκαν, Μπιρτς.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γουίδερς μαζί με τον Κρότερ προσπάθησαν να αποτρέψουν τον διασυρμό της ομάδας του.
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Κόπλαντ μαζί με τους Στόουβ, Κόνοτσουκ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Άρη στο μακρινό σουτ όπου στο πρώτο ημίχρονο είχε 60%.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Τα δεκάλεπτα: 20-29, 37-58, 51-83, 79-110
Πηγή: www.gazzetta.gr
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