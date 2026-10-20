Αντώνης Αντωνίου για Νατάσα Ασίκη: Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να γνώριζα νωρίτερα τη σύζυγό μου
Αντώνης Αντωνίου για Νατάσα Ασίκη: Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να γνώριζα νωρίτερα τη σύζυγό μου
Θα ήθελα να ήμασταν πιο πολλά χρόνια μαζί, δήλωσε ο ηθοποιός
Στη σχέση με τη σύζυγό του, Νατάσα Ασίκη, αναφέρθηκε ο Αντώνης Αντωνίου, σχολιάζοντας πως αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα ήθελε να την είχε γνωρίσει νωρίτερα για να είχαν περάσει περισσότερα χρόνια μαζί.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν, αλλά και τη σημασία που είχε για τον ίδιο η γνωριμία με τη σύζυγό του.
Αρχικά, κάνοντας έναν απολογισμό της ζωής του και αναφερόμενος σε όσα θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετικά, ο Αντώνης Αντωνίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τη Νατάσα Ασίκη και στον ρόλο που εκείνη έπαιξε στη ζωή του. Όπως είπε: «Έζησα πάρα πολύ ωραία ζωή, με πολλές περιπέτειες και στερήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές έκανα αυτά που ήθελα. Αν γυρνούσα πίσω, νομίζω ότι στα 40 μου χρόνια θα ήταν καλά. Νέος είσαι μέσα στην ανασφάλεια και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δεν θα άλλαζα πολλά, αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήταν να γνώριζα νωρίτερα τη Νατάσσα και να ήμασταν πιο πολλά χρόνια μαζί. Η γυναίκα νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή κάθε άντρα, σε εμένα έπαιξε καλό ρόλο. Είναι τα δύο παιδιά που έχουμε, αλλά και η σοφία της και η καλή συμβουλή, με καλό ή κακό τρόπο, πιεστικό εννοώ. Πάντα έπεφτε μέσα. Θα ήθελα να τη γνωρίσω λίγο πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει, έχουμε αρκετά χρόνια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην ταινία «Παραγγελιά» και στις πρώτες του τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο ηθοποιός μίλησε για την απήχηση που είχε το έργο, αλλά και για την αρχική επιφυλακτικότητα του Κώστα Κουτσομύτη απέναντί του, λόγω της εικόνας που είχε σχηματίσει για εκείνον από την ταινία.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Από τα λίγα σπουδαία έργα η «Παραγγελιά», από τα λίγα σπουδαία έργα. Έχει γράψει στη συνείδηση του χώρου και του κόσμου. Στην τηλεόραση πρωτόπαιξα σε μια σειρά του Κουτσομύτη, ο οποίος δεν με ήθελε στην αρχή, φοβόταν εμένα, νόμιζε ότι ήμουν αγριάνθρωπος λόγω της ταινίας. Στον δρόμο μου φώναζαν “γεια σου, Νίκο”. Ήταν πολύ συγκινητικό».
Τέλος, ο Αντώνης Αντωνίου αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», μίλησε για την εμπειρία του από την παραγωγή και για τα στοιχεία που, όπως εξήγησε, έκαναν τη σειρά να ξεχωρίζει: «Στη "Μουρμούρα" ξεπλύναμε όλα τα εγκλήματα του "Κόκκινου Κύκλου". Η παρουσία μου εκεί μου φάνηκε πολύ ωραία, μου άρεσε όλο, παρά τα σκαμπανεβάσματα και τις αλλαγές. Είχε μια ωραία ιθύνουσα γραμμή, σταθερή, σοβαρή, με ήθος και πολύ χιούμορ».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν, αλλά και τη σημασία που είχε για τον ίδιο η γνωριμία με τη σύζυγό του.
Αρχικά, κάνοντας έναν απολογισμό της ζωής του και αναφερόμενος σε όσα θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετικά, ο Αντώνης Αντωνίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τη Νατάσα Ασίκη και στον ρόλο που εκείνη έπαιξε στη ζωή του. Όπως είπε: «Έζησα πάρα πολύ ωραία ζωή, με πολλές περιπέτειες και στερήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές έκανα αυτά που ήθελα. Αν γυρνούσα πίσω, νομίζω ότι στα 40 μου χρόνια θα ήταν καλά. Νέος είσαι μέσα στην ανασφάλεια και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δεν θα άλλαζα πολλά, αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήταν να γνώριζα νωρίτερα τη Νατάσσα και να ήμασταν πιο πολλά χρόνια μαζί. Η γυναίκα νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή κάθε άντρα, σε εμένα έπαιξε καλό ρόλο. Είναι τα δύο παιδιά που έχουμε, αλλά και η σοφία της και η καλή συμβουλή, με καλό ή κακό τρόπο, πιεστικό εννοώ. Πάντα έπεφτε μέσα. Θα ήθελα να τη γνωρίσω λίγο πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει, έχουμε αρκετά χρόνια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην ταινία «Παραγγελιά» και στις πρώτες του τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο ηθοποιός μίλησε για την απήχηση που είχε το έργο, αλλά και για την αρχική επιφυλακτικότητα του Κώστα Κουτσομύτη απέναντί του, λόγω της εικόνας που είχε σχηματίσει για εκείνον από την ταινία.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Από τα λίγα σπουδαία έργα η «Παραγγελιά», από τα λίγα σπουδαία έργα. Έχει γράψει στη συνείδηση του χώρου και του κόσμου. Στην τηλεόραση πρωτόπαιξα σε μια σειρά του Κουτσομύτη, ο οποίος δεν με ήθελε στην αρχή, φοβόταν εμένα, νόμιζε ότι ήμουν αγριάνθρωπος λόγω της ταινίας. Στον δρόμο μου φώναζαν “γεια σου, Νίκο”. Ήταν πολύ συγκινητικό».
Τέλος, ο Αντώνης Αντωνίου αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», μίλησε για την εμπειρία του από την παραγωγή και για τα στοιχεία που, όπως εξήγησε, έκαναν τη σειρά να ξεχωρίζει: «Στη "Μουρμούρα" ξεπλύναμε όλα τα εγκλήματα του "Κόκκινου Κύκλου". Η παρουσία μου εκεί μου φάνηκε πολύ ωραία, μου άρεσε όλο, παρά τα σκαμπανεβάσματα και τις αλλαγές. Είχε μια ωραία ιθύνουσα γραμμή, σταθερή, σοβαρή, με ήθος και πολύ χιούμορ».
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