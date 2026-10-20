Ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να απελευθερώσει Αμερικανό μισθοφόρο που συνελήφθη το 2022, πολεμούσε στο πλευρό των Ουκρανών
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία ΗΠΑ

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να απελευθερώσει Αμερικανό μισθοφόρο που συνελήφθη το 2022, πολεμούσε στο πλευρό των Ουκρανών

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ που είχε  συλληφθεί από τις ρωσικές Αρχές τον Απρίλιο του 2022

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να απελευθερώσει Αμερικανό μισθοφόρο που συνελήφθη το 2022, πολεμούσε στο πλευρό των Ουκρανών
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να απελευθερώσει τον Στίβεν Χάμπαρντ, έναν Αμερικανό που κρατείται στη Ρωσία, υποδηλώνοντας ότι η έκβαση του θέματος αυτού μπορεί να είναι κοντά.

«Μίλησα στον πρόεδρο Πούτιν για τον Σ. Χάμπαρντ. Του μίλησα εκτενώς γι αυτό. Του ζήτησα να τον απελευθερώσει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τον Σ. Χάμπαρντ».

Ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανό Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών φυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταν 1.000 δολάρια το μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014.

Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει το Reuters, μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

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