Ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να απελευθερώσει Αμερικανό μισθοφόρο που συνελήφθη το 2022, πολεμούσε στο πλευρό των Ουκρανών
Ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να απελευθερώσει Αμερικανό μισθοφόρο που συνελήφθη το 2022, πολεμούσε στο πλευρό των Ουκρανών
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ που είχε συλληφθεί από τις ρωσικές Αρχές τον Απρίλιο του 2022
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να απελευθερώσει τον Στίβεν Χάμπαρντ, έναν Αμερικανό που κρατείται στη Ρωσία, υποδηλώνοντας ότι η έκβαση του θέματος αυτού μπορεί να είναι κοντά.
«Μίλησα στον πρόεδρο Πούτιν για τον Σ. Χάμπαρντ. Του μίλησα εκτενώς γι αυτό. Του ζήτησα να τον απελευθερώσει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τον Σ. Χάμπαρντ».
Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει το Reuters, μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.
«Μίλησα στον πρόεδρο Πούτιν για τον Σ. Χάμπαρντ. Του μίλησα εκτενώς γι αυτό. Του ζήτησα να τον απελευθερώσει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τον Σ. Χάμπαρντ».
Ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανό Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών φυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταν 1.000 δολάρια το μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014.
Asked whether the U.S. is on the verge of a deal to secure the release of American teacher Stephen Hubbard from Russia, President Trump says, “Just stick with me. I don’t want to talk about it,” adding, “Just you remember that question for a couple of days from now.” Trump adds, "I’ve been talking to President Putin about Mr. Hubbard. I've been talking to him at length. I've asked him to release him. Let's see what happens."— CBS News (@CBSNews) October 20, 2026
Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει το Reuters, μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα