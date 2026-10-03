Ξεκινάει σήμερα στην Αθήνα η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης για το 2026

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει συνολικά 52 μάρκες και δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δουν από κοντά πολλά από τα αυτοκίνητα που θα απασχολήσουν όλους μας τους επόμενους μήνες. Από αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά μέχρι SUV, σπορ μοντέλα, αυτοκίνητα πόλης και επαγγελματικές προτάσεις, η λίστα των καινούργιων μοντέλων είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Στο περίπτερο της Alpine οι επισκέπτες της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ μπορούν να δούν τα A290 και A390, ενώ σε αυτό της Audi, μεταξύ άλλων τα A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 και RS 5 Avant. Η BMW έχει ισχυρή παρουσία με τη νέα i3, τη Σειρά 7, τη νέα X5 αλλά και με άλλα τα γνωστά της μοντέλα.

Στο stand της BYD θα μπορεί κανείς να δει τα DOLPHIN G DM-i και SEAL MY2026, καθώς και το pick-up SHARK, ενώ σε αυτό της Changan το ολοκαίνουργιο DEEPAL S07 Ultra PHEV, το αντίστοιχο S05 αλλά και τις ηλεκτρικές τους εκδόσεις.

Η Citroen δείχνει το ξεχωριστό C3 Aircross Outdoor και η CUPRA το νέο της μικρό ηλεκτρικό, το Raval.