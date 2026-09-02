Ποιοι οδηγοί της Formula-1 έχουν «κόψει» την καλημέρα;

Μπορεί στην σημερινή F1 να μην υπάρχουν εχθρικές σχέσεις μεταξύ οδηγών όπως συνέβαινε στην δεκαετία του 80 και του 90. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη αντιπάθειες. Και μάλιστα όχι λίγες.