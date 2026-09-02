Ποιοι οδηγοί της Formula-1 έχουν «κόψει» την καλημέρα;
Ποιοι οδηγοί της Formula-1 έχουν «κόψει» την καλημέρα;
Μπορεί στην σημερινή F1 να μην υπάρχουν εχθρικές σχέσεις μεταξύ οδηγών όπως συνέβαινε στην δεκαετία του 80 και του 90. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη αντιπάθειες. Και μάλιστα όχι λίγες.
UPD:
Σίγουρα η παρούσα γενιά οδηγών είναι η πιο… πολιτισμένη που είχαμε ποτέ. Δεν θα βρείτε στους σημερινούς πιλότους κάποιο ζευγάρι τύπου Προστ-Σένα ή Σουμάχερ-Χιλ. Όλοι κρατούν τους τύπους, ιδίως μπροστά στις κάμερες.
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