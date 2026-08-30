Δίνουν αμοιβή 100.000 ευρώ για να βρουν αυτό το αυτοκίνητο

Θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο κινηματογραφικής ταινίας: μια Alfa Romeo 33 Stradale του 1967, με εκτιμώμενη αξία έως και 30 εκατ. ευρώ, φέρεται να μεταβιβάστηκε για μόλις 10 ευρώ και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε από τα επίσημα ιταλικά μητρώα.

Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα αυθεντικά αυτοκίνητα που συνδέονται με την περίφημη σειρά των 18 πλαισίων της 33 Stradale, ενός μοντέλου που θεωρείται αριστούργημα του ιταλικού σχεδιασμού και της παγκόσμιας αυτοκίνησης.

Η αμοιβή των 100.000 ευρώ δεν προσφέρεται από το ιταλικό Δημόσιο, αλλά από την οικογένεια του αποβιώσαντος ιδιοκτήτη. Οι κληρονόμοι ζητούν πληροφορίες που θα οδηγήσουν όχι απλώς στον εντοπισμό, αλλά στην επιστροφή του αυτοκινήτου στην κατοχή τους.

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Μέχρι τις 30 Αυγούστου 2026 δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η 33 Stradale βρέθηκε, ούτε ότι παραδόθηκε στους κληρονόμους. Η αμοιβή παραμένει συνδεδεμένη με την ουσιαστική ανάκτηση του αυτοκινήτου.





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