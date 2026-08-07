Αυτά είναι τα «παιχνίδια» του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη συλλογή αυτοκινήτων του, γράφοντας «αυτά είναι τα παιχνίδια μου».