Αυτά είναι τα «παιχνίδια» του Κριστιάνο Ρονάλντο!
NEWSAUTO.GR

Αυτά είναι τα «παιχνίδια» του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη συλλογή αυτοκινήτων του, γράφοντας «αυτά είναι τα παιχνίδια μου».

Αυτά είναι τα «παιχνίδια» του Κριστιάνο Ρονάλντο!
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους λίγους αθλητές παγκοσμίως που έχουν περιουσία μεγαλύτερη του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, επομένως τα αυτοκίνητα που έχει συλλέξει είναι ιδιαίτερα εκλεκτά.

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