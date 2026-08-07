Τέλος οι πινακίδες αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Μπορεί να ακούγεται απίστευτο για μια ευρωπαϊκή χώρα το 2026, όμως η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται αντιμέτωπη για ακόμη μία φορά με ένα πρόβλημα που κανονικά θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι έχει λυθεί: δεν υπάρχουν αρκετές μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας για να καλυφθούν οι ανάγκες των νέων ταξινομήσεων (νέα αυτοκίνητα).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto, το πρόβλημα επανέρχεται πλέον με ιδιαίτερη ένταση και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο να «παγώσουν» ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Και όταν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η ταξινόμηση, πρακτικά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και η κανονική παράδοση του αυτοκινήτου στον πελάτη.

Το παράδοξο είναι ότι μπορεί να υπάρχει το αυτοκίνητο, να έχει φτάσει στην Ελλάδα, να βρίσκεται στην αντιπροσωπεία, να έχει πωληθεί και σε αρκετές περιπτώσεις να έχει ακόμη και εξοφληθεί, αλλά να μην μπορεί να βγει κανονικά στον δρόμο επειδή λείπει ένα από τα πιο απλά εξαρτήματα της διαδικασίας: το μεταλλικό έλασμα πάνω στο οποίο κατασκευάζεται η κρατική πινακίδα κυκλοφορίας. Και το σημαντικότερο είναι ότι το πρόβλημα δεν προέκυψε ξαφνικά μέσα στον Αύγουστο.





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