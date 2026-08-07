Μειωμένη κερδοφορία έχει η BMW. Τι φταίει;
Μειωμένη κερδοφορία έχει η BMW. Τι φταίει;
Η μεγάλη μείωση κερδοφορίας του Ομίλου BMW το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτει βαθύτερα προβλήματα από στρατηγικές επιλογές του παρελθόντος.
Τα στελέχη του Ομίλου BMW ανακοίνωσαν τα οικονομικά αποτελέσματά του για το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς που διανύουμε. Αυτά, δεν δείχνουν απλώς τη μείωση των πωλήσεων της αλλά κάτι βαθύτερο.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα