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Μειωμένη κερδοφορία έχει η BMW. Τι φταίει;
NEWSAUTO.GR

Μειωμένη κερδοφορία έχει η BMW. Τι φταίει;

Η μεγάλη μείωση κερδοφορίας του Ομίλου BMW το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτει βαθύτερα προβλήματα από στρατηγικές επιλογές του παρελθόντος.

Μειωμένη κερδοφορία έχει η BMW. Τι φταίει;
Τα στελέχη του Ομίλου BMW ανακοίνωσαν τα οικονομικά αποτελέσματά του για το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς που διανύουμε. Αυτά, δεν δείχνουν απλώς τη μείωση των πωλήσεων της αλλά κάτι βαθύτερο.

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