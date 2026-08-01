Ο νέος ψηφιακός βοηθός της Tesla μιλάει Ελληνικά
Ο νέος ψηφιακός βοηθός της Tesla μιλάει Ελληνικά
Αλλάζει σημαντικά ο τρόπος που αντιμετωπίζει πλέον ο οδηγός το αυτοκίνητο καθώς η Tesla ενσωματώνει πάνω στα μοντέλα της τον ψηφιακό βοηθό.
UPD:
Μέχρι στιγμής στα περισσότερα αυτοκίνητα η… συζήτηση με το αυτοκίνητο και τον οδηγό γινόταν με απλές λέξεις και εκφράσεις. Πλέον τα δεδομένα αλλάζουν. Η αρχή γίνεται με την Tesla που ενσωματώνει στα αυτοκίνητά της το Grok, τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας στους οδηγούς μία πιο φυσική και διαδραστική εμπειρία επικοινωνίας με το όχημα.
UPD:
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