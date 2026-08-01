Ο νέος ψηφιακός βοηθός της Tesla μιλάει Ελληνικά

Μέχρι στιγμής στα περισσότερα αυτοκίνητα η… συζήτηση με το αυτοκίνητο και τον οδηγό γινόταν με απλές λέξεις και εκφράσεις. Πλέον τα δεδομένα αλλάζουν. Η αρχή γίνεται με την Tesla που ενσωματώνει στα αυτοκίνητά της το Grok, τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας στους οδηγούς μία πιο φυσική και διαδραστική εμπειρία επικοινωνίας με το όχημα.

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