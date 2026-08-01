Νέα διάκριση για την Changan
Νέα διάκριση για την Changan
Η CHANGAN πέτυχε την υψηλότερη θέση στην ιστορία της στην κατάταξη KANTAR BRANDZ™ Chinese Global Brand Builders Top 50 για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και αναγνωρισιμότητάς της.
UPD:
Η CHANGAN κατέγραψε ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς συμπεριλήφθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη KANTAR BRANDZ™ Chinese Global Brand Builders Top 50 για το 2026, κατακτώντας την υψηλότερη θέση που έχει πετύχει μέχρι σήμερα.
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UPD:
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