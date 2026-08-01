Νέα διάκριση για την Changan
NEWSAUTO.GR

Νέα διάκριση για την Changan

Η CHANGAN πέτυχε την υψηλότερη θέση στην ιστορία της στην κατάταξη KANTAR BRANDZ™ Chinese Global Brand Builders Top 50 για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και αναγνωρισιμότητάς της.

Νέα διάκριση για την Changan
UPD:
Η CHANGAN κατέγραψε ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς συμπεριλήφθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη KANTAR BRANDZ™ Chinese Global Brand Builders Top 50 για το 2026, κατακτώντας την υψηλότερη θέση που έχει πετύχει μέχρι σήμερα.

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης