Το 30% των αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι Κινεζικά

Η επέλαση (όπως αποδεικνύεται στην πράξη) των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη όχι μόνο δεν ανακόπτεται από τα μέτρα που έχει πάρει ήδη η





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αλλά συνεχίζεται με αυξανόμενη δυναμική.