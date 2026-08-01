Το 30% των αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι Κινεζικά
Το 30% των αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα είναι Κινεζικά
Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, οι κινεζικές εταιρείες ενδέχεται σύντομα να κατέχουν το 30% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη.
Η επέλαση (όπως αποδεικνύεται στην πράξη) των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη όχι μόνο δεν ανακόπτεται από τα μέτρα που έχει πάρει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεχίζεται με αυξανόμενη δυναμική.
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