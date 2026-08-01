Το νέο Mazda CX-6e στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Το νέο Mazda CX-6e στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η Mazda διευρύνει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση φέρνοντας στην ελληνική αγορά το νέο CX-6e, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, πίσω κίνηση, ισχύ 258 ίππων και αυτονομία έως 484 χιλιομέτρων.

Το νέο Mazda CX-6e στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
UPD:
Η Mazda ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την άφιξη του νέου CX-6e.

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UPD:
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