Το νέο Mazda CX-6e στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η Mazda διευρύνει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση φέρνοντας στην ελληνική αγορά το νέο CX-6e, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, πίσω κίνηση, ισχύ 258 ίππων και αυτονομία έως 484 χιλιομέτρων.