Πώς είναι η μπαταρία ενός ηλεκτρικού μετά από 100.000 χλμ;
NEWSAUTO.GR

Πώς είναι η μπαταρία ενός ηλεκτρικού μετά από 100.000 χλμ;

Μία νέα έρευνα ολοκλήρωσε σχεδόν 10.000 ελέγχους σε μπαταρίες ηλεκτρικών και μας παρουσιάζει αναλυτικά τα νούμερα.

Πώς είναι η μπαταρία ενός ηλεκτρικού μετά από 100.000 χλμ;

Οι ανησυχίες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια σχετικά με τη διάρκεια ζωής των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων φαίνεται πως ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

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