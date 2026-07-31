Πώς είναι η μπαταρία ενός ηλεκτρικού μετά από 100.000 χλμ;

Οι ανησυχίες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια σχετικά με τη διάρκεια ζωής των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων φαίνεται πως ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Δείτε εδώ.