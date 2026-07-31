Πώς είναι η μπαταρία ενός ηλεκτρικού μετά από 100.000 χλμ;
Πώς είναι η μπαταρία ενός ηλεκτρικού μετά από 100.000 χλμ;
Μία νέα έρευνα ολοκλήρωσε σχεδόν 10.000 ελέγχους σε μπαταρίες ηλεκτρικών και μας παρουσιάζει αναλυτικά τα νούμερα.
Οι ανησυχίες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια σχετικά με τη διάρκεια ζωής των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων φαίνεται πως ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
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